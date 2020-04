OSN zverejnila katastrofický scenár vplyvu pandémie na svet: Miliardy ľudí zažijú túto hrôzu

Ilustračné foto

LONDÝN - Ekonomické dopady koronavírusovej krízy by mohli uvrhnúť až pol miliardu ľudí do chudoby, ktorí ňou doteraz netrpeli. Ohrození sú najmä obyvatelia subsaharskej Afriky, severnej Afriky a Stredného východu. Vyplýva to zo štúdie OSN. Chudoba tak podľa expertov zaznamená prvý celosvetový vzostup za tridsať rokov