KORONAVÍRUS Desivé slová uznávanej ekonómky: Prežívame najtemnejšiu hodinu, je to ešte horšie než v 2008

ŽENEVA - Koronavírus má na ekonomiku omnoho horší dopad, než mala globálna finančná kríza z rokov 2008 až 2009. Uviedla to podľa serveru televízie CNBC šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.

"Nikdy v histórii MMF sme neboli svedkami toho, že by sa svetová ekonomika zastavila. Teraz sa nachádzame v recesii, je to oveľa horšie než globálna finančná kríza," uviedla Georgievová v prejave v ženevskom sídle Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Koronavírusová kríza podľa nej predstavuje "najtemnejšiu hodinu ľudstva a veľkú hrozbu pre celý svet".

Georgievová taktiež informovala, že MMF spolupracuje so Svetovou bankou a ďalšími medzinárodnými finančnými inštitúciami na zmiernení ekonomických dopadov pandémie. Vyzvala centrálne banky vo vyspelých štátoch, aby podporili rozvíjajúce sa krajiny.

Riaditeľka upozornila, že MMF má pre boj s dopadmi koronavírusu vyčlenených až bilión dolárov. "Sme odhodlaní využiť z tejto čiastky toľko, koľko bude potrebné," dodala. O finančnú pomoc už Medzinárodný menový fond požiadalo viac než deväťdesiat krajín.