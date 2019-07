BRATISLAVA - Už 19. septembra v bratislavkom klube Randal zahrá britská post-punková skupina B-Movie, ktorá popri staršej tvorbe predstaví aj svoje minuloročné EP Repetition. Koncert podporia svojou účasťou tiež domáci The Last Days of Jesus. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.