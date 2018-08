Dievčina schudla 60 kg a stala sa z nej neskutočná sexica: Vďaka strašnému zážitku na strednej

Na fotografiách spred roka vyzerá Felicia Keathleyová všelijako, len nie ako atraktívna mladá žena. Rozmery bacuľky boli naozaj úctyhodné a ručička na váhe ukazovala nebezpečných 136 kg. Všetko spustila trauma, ktorú dievčina zažila na strednej škole. Tam sa stala terčom sexuálneho útoku. S nikým o tom nehovorila a až s odstupom času si uvedomila, že to bola obrovská chyba. Dôsledky nepríjemnej skúsenosti tlmila jedlom. Lenže toto všetko len skomplikovalo jej situáciu a nakoniec sa nenávidela za to, ako vyzerá. "Cítila som, že musím niečo urobiť, inak ma to zabije. Moje vnútro požierali zlé spomienky, napätie a stres, ktoré som zajedala. A keď som sa potom na seba pozrela, bolo mi ešte horšie."

Minulý rok v máji preto Felicia navštívila terapeuta a začala liečiť nielen svoju ubolenú dušu aj telo. Všetko sa totiž začína v hlave. Psychika a vzhľad sú navzájom prepojené. Ak sa zle cítite, potom aj zle vyzeráte. Po štrnástich mesiacoch tvrdej práce znížila Keathleyová svoju hmotnosť na 76 kg a hovorí, že nikdy predtým a necítila šťastnejšia, silnejšia a atraktívnejšia. Obrovskou inšpiráciou bol pre ňu aj jej dvojročný syn. "Uvedomila som si, že potrebuje zdravú mamu, ktorá je v pohode," hovorí a spomína na obdobie, keď si s obľubou pochutnávala na rýchlom občerstvení päť či šesťkrát týždenne. "Neznamená to, že teraz nič také nejem. Ale stačí mi to tak raz za mesiac. A tiež ma nezabije, keď si občas doprajem sušienku. Všetko je o tom, ako si to nastavíte v hlave."

After 14 months of hard work, I am officially down -131 lbs total. I never EVER thought I would get here. I have never been this happy in my life. Take care of your body and believe in yourself. It IS possible pic.twitter.com/bduNuGT2Tm