Srdcervúce príbehy obetí leteckej tragédie! Narodeniny Elizabet, bývalá MISS išla do školy, deti s mamami na súťaž

WASHINGTON – Spojené štáty sa spamätávajú z tragickej leteckej katastrofy vo Washingtone, pri ktorej zahynulo všetkých 67 pasažierov. Komerčné lietadlo sa v stredu večer zrazilo s vojenským vrtuľníkom a spadlo do rieky Potomac tesne pred pristátím na letisku Ronalda Reagana. Potom, ako sa postupne odhaľujú mená a osudy obetí, vychádzajú na povrch aj dojímavé príbehy mladých talentov, rodín, ale aj ľudí, ktorí boli v nesprávnom čase na nesprávnom mieste.

V lietadle smrti bola aj 14-členná skupina pasažierov z krasokorčuliarskeho prostredia, ktorá sa vracala do Bostonu z víkendového amerického šampionátu a následného sústredenia pre mladé talenty vo Wichite v štáte Kansas. Krasokorčuliarsky zväz USA potvrdil, že na palube lietadla bolo aj niekoľko amerických krasokorčuliarov, ich rodinných príslušníkov a trénerov. "Sme zdrvení touto nevýslovnou tragédiou a súcitíme s rodinami obetí," uviedol zväz vo vyhlásení.

Reagovala tiež medzinárodná únia ISU. "Naše myšlienky sú so všetkými, ktorých táto tragédia postihla. Krasokorčuľovanie je viac ako šport - je to súdržná rodina - a my stojíme pri sebe. Sme v spojení s americkým zväzom a ponúkame všetku podporu v tejto neuveriteľne ťažkej chvíli," stojí v jej vyhlásení.

Talentovaní tínedžeri a ich matky

Na palube lietadla sa nachádzali aj mladí krasokorčuliari Spencer Lane (16) a Jinna Hanová (15), ktorí boli považovaní za vychádzajúce hviezdy amerického krasokorčuľovania. Obaja cestovali spolu so svojimi matkami, Christine Laneovou a Jin Hanovou, ktoré ich oddane podporovali na športovej ceste. Spencer dokonca na sociálnych sieťach len chvíľu pred odletom zdieľal fotografiu pravého krídla lietadla. Informuje o tom NYPost.

Ruskí šampióni, ktorí trénovali v USA

Známi krasokorčuliarski tréneri Evgenia Šiškova a Vadim Naumov, bývalí majstri z roku 1994, tiež prišli o život pri tragédii. Po rozpade Sovietskeho zväzu sa presťahovali do USA, kde vychovávali novú generáciu talentovaných športovcov. Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že na palube havarovaného lietadla boli ruskí občania a vyjadril sústrasť rodinám obetí a ich priateľom.

Pilot, vojenský dôstojník či palubný sprievodcovia

Medzi obeťami bol aj 28-ročný pilot Sam Lilley, ktorý sa pripravoval na svadbu, vojenský dôstojník Ryan O’Hara, ktorý bol na palube vrtuľníka či steward Ian Epstein, ktorého rodina potvrdila jeho úmrtie v emotívnom vyhlásení. „S veľmi ťažkým srdcom a extrémnym smútkom vás spolu s našimi deťmi informujem, že Ian Epstein bol jedným zo stewardov letu American Airlines 5342. Prosím, modlite sa za Iana a našu rodinu, zatiaľ čo cestujeme do DC," napísala jeho príbuzná Debi Epstein.

Súčasťou posádky komerčného letu bola aj letuška Danasia Elderová. "Bola to skvelá manželka, skvelý rodič, skvelá priateľka." „Bola veľmi bystrá, veľmi múdra. Bola podnikateľkou. Táto vec s letuškou bola niečo ako jeden z jej snov, ktoré si chcela splniť," povedal jej blízky.

Zomrela v deň svojich narodenín

Elizabeth Anne Keysová mala v deň osudnej tragédie svoje 33. narodeniny. Žena z Ohia sa vracala do Washingtonu z pracovnej cesty. „Bola jednoducho tou najlepšou partnerkou a taká výnimočná, mala taký bystrý dôvtip a skutočne nútila všetkých okolo seba, aby boli tou najlepšou verziou seba,“ povedal David Seidman, jej dlhoročný partner.

Ďalšie obete tragickej nehody

Medzi obeťami je aj Kiah Dugginsová, bývalá fianlistka súťaže Miss Kansasu a úspešná právnička. Tá letela do Washingtonu, keď sa „pripravovala na to, že sa na jeseň stane profesorkou práva na Howard University,“ uviedol v príspevku na Facebooku bývalý riaditeľ súťaže Larry Strong.

Michael Stovall, 40-ročný otec sa vracal z lovu kačiek so skupinou priateľov v Kansase, po sebe zanechal manželku a syna. Jeho kolega Jesse Pitcher, 30-ročný spolupracovník, bol na poľovačke s ním a tiež zahynul pri tragédii.

O život pri leteckej havárii prišla tiež 26-ročná absolventka univerzity v Indiane Asra Hussainová, ktorá dokonca svojmu manželovi písala sms len chvíľu pred osudnou haváriou či matka dvoch detí Wendy Shafferová.

Medzi identifikovanými obeťami sú aj plukovník filipínskej polície Pergentino Malabed Jr., mládežnický futbalový tréner Casey Crafton či kanadská vysokoškoláčka Grace Maxwellová.

Čínske štátne médiá s odvolaním sa na čínske veľvyslanectvo v USA zároveň v noci na piatok uviedli, že na palube havarovaného stroja sa nachádzali aj dvaja čínski občania. Príčiny havárie vyšetrujú americké ministerstvo obrany, armáda aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).