Letecké nešťastie vo Washingtone: V čase zrážky bol na riadiacej veži iba jeden dispečer! Objavili čierne skrinky

NEW YORK - V čase zrážky komerčného lietadla s vojenským vrtuľníkom vo Washingtone bol na riadiacej veži letiska Ronalda Reagana nedostatok personálu, uviedli vo štvrtok americké médiá. Informuje podľa agentúry AFP a denníka The New York Times.

Lietadlo Bombardier CRJ700 so 60 pasažiermi a štyrmi členmi posádky smerovalo do Washingtonu z mesta Wichita v americkom štáte Kansas. S vrtuľníkom Sikorsky H-60 Black Hawk na palube s troma vojakmi sa zrazilo krátko pred 21.00 h miestneho času (vo štvrtok o 03.00 h SEČ) v okamihu, keď sa blížilo k pristávacej dráhe letiska Ronalda Reagana pri Washingtone. Oba stroje sa zrútili do rieky Potomac. Haváriu nikto zo 67 pasažierov oboch strojov neprežil.

Z predbežnej vyšetrovacej správy Federálneho úradu pre letectvo (FAA) vyplýva, že personálne obsadenie vzhľadom na časť dna a rozsah dopravy "nebolo normálne" a miesto dvoch dispečerov pracoval iba jeden, citoval NYT. "Dispečer, ktorý sa v stredu večer venoval vrtuľníkom v blízkosti letiska, dával tiež pokyny lietadlám, ktoré pristávali a odlietali na miestnych dráhach," uvádza sa v správe.

Vzdušný priestor tohto letiska je extrémne vyťažený

"Tieto činnosti sú spravidla prideľované dvom dispečerom, nie jednému," dodáva FAA, ktorý haváriu vyšetruje spoločne s americkým Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB). NTSB vo štvrtok uviedol, že nebude určovať príčinu nehody alebo o nej špekulovať dovtedy, kým sa neskončí vyšetrovanie. Letisko Ronalda Reagana sa nachádzal neďaleko centra Washingtonu, Bieleho domu i Pentagónu, pripomína AFP. Vzdušný priestor tohto letiska je extrémne vyťažený a v oblasti sa takmer nepretržite pohybujú civilné i vojenské lietadlá.

Podľa denníka The New York Post sa lietadlo po zrážke rozlomilo na dve časti, ktoré sa nachádzajú v hĺbke asi dva metre. Na palube vrtuľníka boli tri osoby. Havária je prvou veľkou tragédiou komerčného lietadla v Spojených štátoch za viac ako 15 rokov. Vo februári 2009 v Buffale v štáte New York po náraze lietadla do domu zahynulo všetkých 45 pasažierov a štyria členovia posádky.

Objavili čierne skrinky lietadla

Čierne skrinky s letovými údajmi a hlasovými nahrávkami z kokpitu pilota pochádzajúce z komerčného lietadla, ktoré sa v stredu vo Washingtone zrazilo z vojenským vrtuľníkom a zrútilo sa do rieky Potomac, objavili vo štvrtok vo vraku stroja. Informujeme podľa agentúr AP a AFP. Zdroje blízke vyšetrovaniu havárie pre stanice CBS a ABC News potvrdili, že čierne skrinky vyzdvihli z vraku komerčného stroja prevádzkovaného dcérskou spoločnosťou American Airlines a budú preskúmané Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB), ktorý sa spoločne s Federálnym úradom pre letectvo (FAA) podieľa na vedení vyšetrovania.

Haváriu neprežil nik z dovedna 67 pasažierov na palubách oboch strojov, ktoré sa zrazili tesne pred pristátím na letisku Ronalda Reagana. Letisko sa nachádza neďaleko centra Washingtonu, Bieleho domu i Pentagónu, pripomína AFP. Vzdušný priestor tohto letiska je extrémne vyťažený a v oblasti sa takmer nepretržite pohybujú civilné i vojenské lietadlá. NTSB vo štvrtok uviedol, že nebude určovať príčinu nehody alebo o nej špekulovať dovtedy, kým sa neskončí vyšetrovanie.

Z ľadových vôd rieky Potomac doposiaľ podarilo vytiahnuť 28 tiel

Čínske štátne médiá s odvolaním sa na čínske veľvyslanectvo v USA zároveň v noci na piatok uviedli, že na palube havarovaného stroja sa nachádzali aj dvaja čínski občania. Na palube komerčného lietadla boli aj americkí krasokorčuliari so svojimi trénermi, ako aj bývalí ruskí reprezentanti a majstri sveta z roku 1994 Jevgenija Šiškovová a Vadim Naumov. Kremeľ vo štvrtok potvrdil, že na palube havarovaného lietadla boli ruskí občania a vyjadril sústrasť rodinám obetí a ich priateľom. Podľa agentúry AP sa z ľadových vôd rieky Potomac doposiaľ podarilo vytiahnuť 28 tiel.