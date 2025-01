Na sever Pásma Gazy sa vrátilo viac ako 376-tisíc Palestínčanov

Na snímke z videa agentúry Associated Press Ne'man Abu Jarad a jeho rodina sa v pondelok 29. januára 2025 vracajú do svojho domu v Bejt Lahíji v pásme Gazy po prvý raz od začiatku vojny medzi Hamasom a Izraelom. (Zdroj: SITA/AP Photo)

NEW YORK - Viac než 376 000 Palestínčanov vysídlených v dôsledku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa už vrátilo do severnej časti Pásma Gazy. V utorok to uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). Informuje agentúra AFP.