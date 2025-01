Rubio žiada lídra Rwandy, aby okamžite zastavil boje v Konžskej demokratickej republike

Marco Rubio (Zdroj: SITA/AP/Steve Helber)

WASHINGTON - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v noci na stredu naliehal na lídra Rwandy, aby okamžite zastavil boje v Konžskej demokratickej republike (KDR). Zároveň vyjadril znepokojenie zo vstupu povstalcov podporovaných Rwandou do mesta Goma. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

Rubio počas telefonátu s rwandským prezidentom Paulom Kagamem "zdôraznil hlboké znepokojenie Spojených štátov eskaláciou prebiehajúceho konfliktu na východe KDR, najmä obsadením Gomy ozbrojenou (povstaleckou) skupinou M23 podporovanou Rwandou," uviedlo americké ministerstvo zahraničia vo vyhlásení.

archívne video

Účinne zničenie nášho nepriateľa, vo dne aj v noci (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Nový šéf americkej diplomacie "naliehal na okamžité zastavenie bojov v oblasti a žiadal, aby všetky strany konfliktu rešpektovali zvrchovanosť územnej celistvosti," dodáva vyhlásenie. Povstalci zo skupiny M23 počas uplynulých dní postupovali na mesto Goma, vstúpili do neho a získali kontrolu nad letiskom.

Boje v meste si podľa AFP vyžiadali viac ako 100 zabitých a takmer 1000 zranených. Jeden zo zdravotníkov uviedol, že v uliciach mesta sa naďalej "nachádza množstvo mŕtvych tiel", ktoré je potrebné čo najskôr odniesť, aby nevypukla sanitárna kríza.