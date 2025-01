Mrazivé slová učiteľky po útoku: Jej duchaprítomnosť a odvaha zachránila ostatných, zbraň iba zázrakom nevystrelila!

Pri útoku na učiteľku v základnej škole v Rudolfove našťastie nebol nikto zranený (Zdroj: X/Policie ČR)

Žiak siedmej triedy mal vziať pištoľ z domu svojmu starému otcovi. Podľa prvotných informácií sa zdalo, že zbraň nebola funkčná, no opak bol pravdou. K streľbe zrejme nedošlo iba z dôvodu neodbornej manipulácie. „Zrejme nebola správne natiahnutá, alebo sa v nej spriečil náboj. ČZ 50 sa vyrábala od roku 1950. Ešte pred revolúciou bola vo výzbroji polície. Bola dosť poruchová, mala zlú spoľahlivosť a výdrž. Zle sa aj naťahovala, išlo to stuha,“ uviedol pre český denník Blesk špecialista na zbrane.

Učiteľka za svoj hrdinský čin dostane zrejme aj štátne vyznamenanie. Svojou duchaprítomnosťou chránila aj ostatných žiakov vlastným telom, keď útočníka tlačila smerom do kúta, pričom ostatné deti mali čas vybehnúť z triedy. Pre českú televíziu popísala aj celú situáciu. „Sústredila som sa na zbraň, išla som proti nemu, aby mi ju dal. Skôr ako som k nemu prišla, tak to cvaklo, guľka ale nevyšla,“ uviedla.

Jihočeští kriminalisté prověřují včerejší incident v ZŠ Rudolfov pro podezření z vraždy ve stadiu pokusu. Žák sedmé třídy ohrožoval spolužáky a učitelku. K výstřelu naštěstí nedošlo. Podrobnosti v tiskové zprávě. https://t.co/fW1PvNMQfA #policiejhc — Policie ČR (@PolicieCZ) January 21, 2025

Vďaka veľkej rozvahe útočníka nakoniec aj odzbrojila. „Hovorila som na neho mierne, v kľude a pritom som sa mu snažila vziať zbraň. Neustále na mňa mieril a cvaklo to ešte raz. Zase ale nič nevyšlo. Potom som sa s ním ešte preťahovala o zbraň, až to nakoniec vyšlo. Vďaka tomu som ho natlačila do kúta, uvoľnili sa dvere a deti mohli vybehnúť z triedy. Boli samozrejme v šoku. Nejako som dokázala zachovať chladnú hlavu, hovoriť na neho v pokoji, postupovať umiernene a nekričať na neho. Takže to nejako dobre dopadlo, čo je hlavné,“ dodala. Za statočnosť získala učiteľka poďakovanie od vedenia školy, ale aj od rodičov.

13-ročný útočník skončil v diagnostickom ústave a polícia prípad naďalej vyšetruje. „Môžem iba potvrdiť, že chlapec strelnú zbraň odcudzil jednému z príbuzných. Pravdepodobným motívom tohto činu boli problematické vzťahy v triede so spolužiakmi,“ upresnila policajtka Štěpánka Schwarzová. Mladík mal so sebou dokonca aj sekeru a zbraň, ktorú chcel použiť. V minulosti sa spolužiakovi a kamarátom vyhrážal zabitím, ak jeho úmysel vyzradia.

Učiteľka zrejme dostane aj štátne vyznamenanie o ktoré sa usiluje Martin Kuba (ODS). Ten poslal návrh už prezidentovi republiky. Je presvedčený, že ak by žiak mal možnosť a čas ďalej so zbraňou manipulovať, došlo by k obrovskej tragédii. „Budem iniciovať aj ocenenie v rámci Juhočeského kraja,“ potvrdil pre českú redakciu Blesku Martin Kuba.