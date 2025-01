Britský premiér Starmer odkázal Netanjahuovi: Mierový proces by mal viesť k palestínskeho štátu

Keir Starmer (Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer povedal v utorok predsedovi izraelskej vlády Benjaminovi Netanjahuovi, že akýkoľvek mierový proces na Blízkom východe by mal pripraviť pôdu pre vznik palestínskeho štátu. Oznámil to hovorca britskej vlády, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Obaja lídri spolu v utorok telefonovali a podľa hovorcu sa rozprávali najmä o krehkom prímerí medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v Pásme Gazy. Zhodli sa pritom na tom, že je potrebné pracovať na trvalom a mierovom riešení konfliktu v Gaze, ktoré podľa hovorcu britskej vlády zaručí bezpečnosť a stabilitu Izraela.Starmer podľa svojho hovorcu dodal, že Británia "je pripravená urobiť všetko pre podporu politického procesu, ktorý by mal viesť aj k vytvoreniu životaschopného a suverénneho palestínskeho štátu."Britský premiér okrem toho "zopakoval, že je nevyhnutné zabezpečiť, aby teraz do Gazy mohla bez prerušenia prúdiť humanitárna pomoc" určená Palestínčanom, ktorí "ju zúfalo potrebujú".

Starmer sa zároveň osobne poďakoval izraelskej vláde za úsilie, ktoré vyvinula na zabezpečenie prepustenia rukojemníkov vrátane izraelsko-britskej občianky Emily Damariovej. Hamas ju prepustil v nedeľu ako jednu z prvých troch rukojemníčok vydaných Izraelu v súlade s dohodou o prímerí, ktorá v tento deň začala platiť. Izrael v pondelok za tieto tri rukojemníčky prepustil 90 palestínskych väzňov.

Dohoda o prímerí v Gaze sa skladá z troch fáz. Prvá z nich by mala trvať šesť týždňov a z Gazy by sa v rámci nej malo do Izraela vrátiť celkovo 33 rukojemníkov výmenou za prepustenie približne 1900 palestínskych väzňov.