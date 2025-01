Tvrdá kritika z Davosu: Zelenskyj vytkol Robertovi Ficovi jeho snahy dovážať zemný plyn z Ruska

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Press Service Of The President Of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose v súvislosti s bezpečnosťou Európy zdôraznil, že treba zaistiť, aby žiadna európska krajina nebola závislá od jediného dodávateľa energonosičov, najmä od Ruska. Spomenul pritom aj plány prezidenta USA Donalda Trumpa na zvýšenie vývozu zemného plynu a ropy z USA, informoval na svojom webe denník Ukrajinska pravda.