Šéf NATO Rutte varuje Európanov: Začnite sa učiť po rusky alebo utečte na Nový Zéland

Mark Rutte v pondelok večer v europarlamente uviedol, že NATO by malo investovať do obrany, pretože inak „spojenci môžu navštevovať hodiny ruštiny, alebo sa presťahovať na Nový Zéland“. Šéf NATO tak nadviazal na decembrové vyhlásenia, v ktorých zaznela žiadosť o výrazné navýšenie výdavkov na obranu a dodal, že súčasné dve percentá HDP, ktoré platia od roku 2014 nestačia. Česká republika tento cieľ vlani splnila, všetky aliančné štáty tak ale zatiaľ neurobili. Nastupujúci americký prezident Donald Trump sa pritom nechal počuť, že chce, aby členské krajiny Severoatlantickej aliancie svoje výdavky na obranu navýšili ešte oveľa viac a dávali na ňu päť percent HDP.

"Myslím si, že posilnenie spolupráce medzi Európskou úniou a NATO je v týchto nebezpečných časoch nevyhnutné," uviedol Rutte a spomenul najmä destabilizačnú kampaň, ktorú podľa neho proti Európe vedie Rusko. "Sabotáže, kybernetické útoky, inštrumentalizácia migrácie. Naše krajiny sú cieľom nepriateľských krokov a nestojí za nimi len Rusko, na svojej strane má aj Čínu, Severnú Kóreu a Irán," dodal šéf NATO.

Podľa Rutteho "nie sme vo vojne, ale nežijeme ani v mieri". "Musíme chrániť našich obyvateľov a náš spôsob života," vyhlásil s tým, že to znamená okrem iného viac investovať do obrany, do posilnenia kritickej infraštruktúry, ale zároveň aj naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá sa už takmer tri roky bráni ruskej agresii. "Obrana, odolnosť a Ukrajina, vo všetkých týchto témach môžu NATO a EÚ konať ruka v ruke," dodal bývalý holandský premiér, ktorý do funkcie generálneho tajomníka NATO nastúpil vlani 1. októbra.

Šéf NATO zároveň počas debaty EÚ odkázal, aby nevytvárala bariéry, ktoré by bránili spoločnostiam z krajín NATO, ktoré sú mimo EÚ, podieľať sa na jej obrannom priemysle. "Domnievam sa, že zapojenie spojencov mimo EÚ do únijného obranného priemyslu je životne dôležité pre bezpečnosť Európy," povedal Rutte. "Transatlantická obranná priemyselná spolupráca nás všetkých posilňuje," dodal.

Budúcnosť európskej bezpečnosti závisí podľa Rutteho od výsledku vojny na Ukrajine. "My všetci chceme, aby sa táto vojna skončila. Chceme dosiahnuť trvalý mier. Ja neviem, kedy táto vojna skončí alebo ako skončí, ale viem, že mier nebude trvalý, keď (ruský prezident Vladimir) Putin na Ukrajine dosiahne svoj, lebo potom bude ďalej pokračovať, a ktorá krajina bude jeho ďalším cieľom? "povedal šéf NATO europoslancom. Trvalý mier bude podľa neho dosiahnutý, keď "Ukrajina zasadne k rokovaciemu stolu v posilnenej pozícii". "Ukrajina potrebuje našu pomoc, potrebuje viac zbraní, aby sa mohla lepšie brániť, potrebuje aj ich rýchlejšie dodávky," dodal.