NATO posilnilo mierové sily v Kosove pred voľbami: Tie bude monitorovať EÚ

NATO (Zdroj: Getty Images)

V KFOR pôsobí približne 4500 vojakov z 29 členských krajín Aliancie a partnerských štátov. Talianska mechanizovaná brigáda, ktorá do Kosova dorazila v sobotu, bude podľa oznámenia NATO nasadená v prípade, ak si to bude vyžadovať bezpečnostná situácia. Voľby v Kosove sa budú konať 9. februára. Európska únia v sobotu oznámila, že ich bude monitorovať 100 jej pozorovateľov.

archívne video

Blanár v NATO o vojne na Ukrajine, dodávkach zbraní a rokovaniach (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Podľa vedúcej misie, francúzskej europoslankyne Nathalie Loiseauovej to zdôrazňuje pokračujúcu podporu Únie pre Kosovo pri posilňovaní demokracie, informovala agentúra AP. Hlasovanie bude podľa očakávaní kľúčovou skúškou pre premiéra Albina Kurtiho, ktorého strana jasne zvíťazila vo voľbách v roku 2021. Vzťahy so susedným Srbskom sú naďalej napäté, keďže Belehrad neuznáva vyhlásenie nezávislosti Kosova z roku 2008. EÚ i USA vyzývajú obe strany, aby realizovali dohody spred dvoch rokov, ktoré zahŕňajú záväzok Prištiny vytvoriť združenie obcí so srbskou väčšinou obyvateľov. Od Srbska tiež očakávajú de facto uznanie Kosova.