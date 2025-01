Šokujúce varovanie top virológa: Ľudstvu hrozí ďalšia nebezpečná pandémia! Spôsobí ju TENTO patogén

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Už uplynulo päť rokov odvtedy, čo koronavírus, vtedy pre nás neznámy vírus z Číny, ochromil svet a spôsobil milióny úmrtí. Dnes je síce SARS-CoV-2 endemický a smrteľná hrozba pominula, no strach z ďalšej pandémie zostáva veľký.

Hrozba novej pandémie v dôsledku ďalšieho prepuknutia vírusu

Mnoho odborníkov je presvedčených, že ďalšia pandémia určite príde. Jedinou otázkou je, kedy a aká vážna bude. V rozhovore pre denník „Bild“ hovoril špičkový virológ Jonas Schmidt-Chanasit o riziku ďalšej pandémie a varoval pred vírusmi, ktoré by mohli byť pre ľudí nebezpečné.

Podľa neho je najdôležitejšou vecou dobrá príprava na ďalšiu pandémiu. Pandémia koronavírusu nás v tomto smere veľa naučila. „Naučili sme sa veľa a máme k dispozícii veľkú škálu nástrojov, ktoré môžeme použiť na lepšie zvládnutie celosvetového prepuknutia vírusu. To znižuje pravdepodobnosť, že by sme znova čelili problémovým situáciám, ako tomu bolo pri pandémii koronavírusu,“ uviedol virológ.

Vírusy dýchacích ciest by mohli spôsobiť ďalšiu pandémiu

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie predstavujú najväčšiu hrozbu chrípkové vírusy. „Tieto vírusy majú schopnosť rýchlo sa meniť a prispôsobovať,“ vysvetľuje Jonas Schmidt-Chanasit. No aj iné vírusy, ktoré napádajú dýchacie cesty, by mohli byť nebezpečné. „Vďaka spôsobom prenosu, ako sú kvapôčky a aerosóly, sa šíria rýchlo,“ dodáva virológ.

Virológ varuje pred vtáčou chrípkou – lepšia adaptácia na ľudí

Za pozornosť stojí aj súčasné vypuknutie vtáčej chrípky. Vírus H5N1 sa momentálne prenáša iba zo zvieraťa na človeka, no čím viac ľudí sa nakazí, tým je riziko väčšie, že sa vtáčia chrípka začne prenášať aj z človeka na človeka. „Vírusy potrebujú kontakty. Čím častejšie infikujú ľudí, tým väčšia je šanca, že sa lepšie prispôsobia,“ uviedol Schmidt-Chanasit. Napriek tomu si zatiaľ nerobí veľké obavy. „V pretekoch s vtáčou chrípkou sme stále na rovnakej úrovni: vieme viac a máme už aj vakcíny,“ povedal Schmidt-Chanasit. To však pri koronavíruse neplatilo.

Nová pandémia spôsobená „Patogénom X“ – najväčšie nebezpečenstvo pre ľudstvo

Najväčšiu hrozbu podľa virológa predstavuje zatiaľ neznámy vírus. Podľa denníka „Bild“ takmer polovica svetových odborníkov v jednej štúdii odhaduje, že ďalšiu pandémiu by mohol spôsobiť „patogén X“. „V živočíšnej ríši existujú milióny vírusov. Väčšina z nich mala doteraz len minimálny kontakt s ľuďmi. To by mohlo viesť k situácii podobnej pandémii koronavírusu, pretože by sme vtedy v pretekoch zaostávali,“ uzatvára virológ.