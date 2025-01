Predseda francúzskeho Senátu uznáva chybu pri objednaní kresiel za 34.000 eur

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PARÍŽ - Predseda francúzskeho Senátu Gérard priznal "chybu" pri objednávaní kresiel do svojho úradu v čase, keď sa obyčajní Francúzi s námahou snažia udržať si svoju kúpnu silu. Informujeme podľa pondelkovej správy agentúry AFP.

Najnovšia aféra sa spustila minulý týždeň. Satirický týždenník Le Canard Enchaine informoval, že Senát objednal nové kreslo pre Larchera za 40.000 eur, keďže predchádzajúce utrpelo "intenzívnym používaním". Druhý najvyšší ústavný činiteľ a predseda strany Republikáni (LR) uznal problematickú povahu tohto nákupu s tým, že "nemôžeme obhajovať znižovanie verejných výdavkov a neaplikovať ich na seba". Počas víkendu pre denník Le Parisien povedal, že nebol informovaný o nákladoch a nariadil interné vyšetrovanie.

Larcher je predsedom Senátu od roku 2014

Gérard Larcher spresnil, že objednávka bola na "presne 34.000 eur za dve stoličky a prototyp", a dodal, že nábytok Senátu "má históriu, a teda aj cenu". Očakáva však, že vláda pod vedením premiéra Francoisa Bayroua bude pokračovať v "znižovaní deficitu a verejných výdavkov konkrétnymi opatreniami". Larcher je predsedom Senátu od roku 2014. Ak by centristický prezident Emmanuel Macron nemohol vykonávať funkciu alebo by náhle odstúpil, prevzal by po ňom prezidentské právomoci.