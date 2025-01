FOTO Obchodný reťazec zavádzal o akcii! Inšpekcia mu naparila pokutu: Neuveríte, ako sa bránil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - Zákazník videl akciu, no v skutočnosti to žiadna nebola. Česká obchodná inšpekcia za to uložila vlani obchodnému reťazcu Albert pokutu, čo potvrdil aj súd. Reťazec sa bráni a tvrdí, zákazníci informáciu o najnižšej cene nepovažujú za dôležitú.

archívne video

Tlačová Konferencia strany KDH k cenám potravín (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Najmä v týchto časoch väčšina ľudí nakupuje v zľavách, aby čo najviac ušetrili. Na druhej strane zľavy prilákajú pre obchody zákazníkov a stávajú sa pre nich atraktívnejšími pre rodinný nákup. V Česku však obchodná inšpekcia vlani zistila, že potrestala zľavový trik 200-tisícovou pokutou (7 960 eur) obchodný reťazec Albert za porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa. Informoval o tom portál novinky.cz s tým, že Krajský súd v Plzni sankciu potvrdil.

V tomto konkrétnom prípade išlo o kilogramové balenie kávy. Z popisu cenovky jednoznačne vyplývalo, že išlo o informáciu o zľave výrobku. Do očí udrela nová cena 399 Kč ( 15,90 eura) s tým, že ide o 44-percentnú zľavu z pôvodnej ceny 719 Kč (31,80 eura) . V spodnej časti cenového štítku potom bolo malým písmom uvedené, že najnižšia cena za posledných 30 dní bola 379 českých korún ( 15,01 eura).

(Zdroj: Česká obchodná inšpekcia)

Podľa súdu sa spoločnosť previnila tým, že zľavu kalkulovala od vyššej ceny, než za akú výrobok za posledný mesiac bežne predávala. Zákon v Českej republike nariaďuje, že zľava sa musí vzťahovať k najnižšej cene za posledných 30 dní.

„To znamená, že suma 719 Kč nebola počas dotknutého 30-dňového obdobia najnižšou skutočne účtovanou cenou, ale vyššou cenou, od ktorej bola zľava vypočítaná. Spotrebiteľ bol teda uvádzaný do omylu, pretože mu bola prezentovaná zľava zo sumy, ktorá nereflektovala reálny cenový vývoj v zákonom stanovenom období,“ uvádza sa v rozsudku senátu Krajského súdu pod vedením Alexandra Krysla.

Zákazník môže byť zmätený

Súd poukazuje na to, že ak sa spotrebiteľ spoľahne primárne na veľké a výrazné číslo sprevádzané slovom Akcia, zostane pri prvom dojme, že ide o skvelú zľavu. "Zo strany predajcu je mu tak v rozpore so zákonom naznačované, že dochádza k výraznému zlacneniu, hoci v poslednom čase bol produkt k dispozícii za cenu výhodnejšiu ako tá, ktorá je teraz označovaná ako akčná,“ konštatoval ďalej súd a upozornil na to, že priemernému spotrebiteľovi výrazné údaje na cenovke postačia na to, aby sa už nezaujímal o to, čo sa píše malým písmom.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Getty Images)

Ak si to zákazník všimne, môže byť podľa súdu zmätený, prečo je teraz deklarovaná zľava, keď ešte nedávno bola káva lacnejšia ako teraz. "To môže u neho vyvolať vnútorný rozpor, keď na jednej strane je uvádzaná zľava voči 719 Kč a na druhej strane priznanie, že bola v poslednej dobe aj nižšia cena ako tá akčná, súčasná,“ píše sa v rozhodnutí súdu.

Obchodný reťazec sa bráni