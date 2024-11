Ďalších turistov museli ratovať z Gerlachu vrtuľníkom! VIDEO Vyfintení ako do nákupaku, zasekli sa v skale

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba)

VYSOKÉ TATRY – Začiatkom týždňa prebehla vo Vysokých Tatrách záchranná akcia, v pohotovosti bol záchranársky vrtuľník aj členovia Horskej záchrannej služby. Dôvodom bola dvojica poľských turistov, ktorá si to počas zimnej uzávery namierila na Gerlachovský štít. Na ich „výlete“ sa však podpísala nielen neznalosť terénu, ale aj nedostatočné vybavenie. Poliaci tak došli až do bodu, z ktorého sa nevedeli pohnúť – zavolali si preto pomoc. Ich správanie však rozhnevalo ľudí, ktorí hovoria, že si zo záchranárskeho vrtuľníka urobili taxík a pýtajú sa, kto za takýto výjazd zaplatí.

O záchrannej akcii informovala letecká záchranná služba. „Ráno smeroval záchranársky vrtuľník z Popradu doplnený o dvoch členov HZS do oblasti pod Gerlachovské sedlo (zo strany Velickej doliny), kde uviazli dvaja poľskí turisti, ktorí sa deň pred tým vybrali na Gerlavský štít s cieľom bivakovania,“ uviedli záchranári v pondelok. Vzhľadom na neznalosť terénu a nedostatočnú výbavu však Poliaci uviazli v exponovanom teréne, ďalej sa nevedeli pohnúť a tak si ešte v nočných hodinách volali pomoc. „Hneď ráno, s východom slnka im vzlietol na pomoc vrtuľník, ktorý ich z miesta bezpečne evakuoval a previezol k Sliezskemu domu. Keďže boli bez zranení a nepotrebovali zdravotnícke ošetrenie, ďalej už pokračovali samostatne,“ dodali záchranári.

Dvojici turistov sa tak našťastie nič nestalo, ich správanie však rozhnevalo mnoho ľudí. Tí si myslia, že by si mali výjazd zaplatiť z vlastného vrecka. Ako to je v takýchto prípadoch s platením vysvetlila v reakcii na vlnu kritiky letecká zachranná služba. „Ak je zachraňovanému poskytnutá zdravotná starostlivosť lekárom VZZS (aj v prípade, že je na palube HZS), vtedy je zásah krytý jeho zdravotnou poisťovňou (stačí mať preukaz zdravotného poistenia - EÚ),“ uviedli záchranári. „Ak si vrtuľník vyžiada HZS ako technickú pomoc (vyprostenie, evakuovanie) a zachraňovaný nie je zranený, je tento zásah krytý (v tom lepšom prípade) z jeho komerčného poistenia do hôr (ak si ho dopredu uzavrel) ak nie, zásah účtuje HZS priamo zachraňovanému, v takomto prípade to pôjde z jeho vrecka,“ dodali.

Ľudia však okrem financií, vynaložených na akciu, poukazujú aj na ďalšie negatíva, spojené s takýmto záchrannými akciami, ku ktorým dochádza pre nezodpovednosť turistov. „Viem, ide o ľudský život. Ale aj vy tam riskujete tie svoje pre niekoho, kto sa sám rozhodol riskovať a nemyslel na vás,“ odkázala záchranárom Eva. Lenka zasa pripomenula, že záchranárov môžu v danej chvíli potrebovať aj inde.

Na Gerlach nemôže hocikto

Podľa aktuálne platných pravidiel sa na Gerlachovský či Lomnický štít môžete vybrať aj bez horského vodcu. Podmienkou však je, aby ste mali oprávnenie od Slovenského horolezeckého spolku James. Bežný turista ho získa tak, že absolvuje štvordňové školenie a zloží skúšky. Výnimočne môže získať oprávnenie aj osoba, ktorá si len podá žiadosť, no neabsolvuje kurz ani nezloží skúšky, ide hlavne o skúsených horolezcov. Cieľom je najmä to, aby mal každý, kto sa pohybuje mimo značkovaných turistických chodníkov v terénoch horolezeckej obtiažnosti najviac 2 plus, mal príslušné vedomosti a schopnosti.