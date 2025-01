MIMORIADNY ONLINE Kyjev a Moskva sa predbežne dohodli na pravidelnej výmene zajatcov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajina a Rusko dosiahli „predbežnú dohodu“ o pravidelnej výmene zajatcov počas celého roka. Dôraz sa kladie na návrat vážne chorých a ťažko zranených vojnových zajatcov. V rozhovore pre televízny kanál ukrajinského parlamentu to v pondelok oznámil ombudsman Dmytro Lubinec. Informovala o tom správa z nemeckej televízie n-tv odvolávajúcej sa na web denníka Kyiv Independent. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.