Na Ukrajine nezávislí vojenskí experti obviňujú politické a vojenské vedenie z chýb pri formovaní nových jednotiek. Novinár Jurij Butusov opísal na portáli „Cenzor.net“ prípad novej 155. mechanizovanej brigády, prestížneho projektu spolupráce s Francúzskom. Ešte pred príchodom brigády na front dezertovalo 1700 jej vojakov – vrátane 50, ktorí údajne utiekli ešte počas výcviku vo Francúzsku.

Vo fáze formovania od marca 2024 bolo k brigáde pôvodne pridelených 2 500 vojakov, ktorí boli následne preradení do iných jednotiek. Vedenie brigády sotva malo príležitosť cvičiť so svojimi vojakmi vo Francúzsku. Keď bola jednotka nasadená s nominálnym počtom 5 800 mužov na východ Ukrajiny pri meste Pokrovsk, chýbali jej drony a systémy bezpilotnej obrany. To viedlo k vysokým stratám, napísal Butusov. Zo zlej organizácie obvinil prezidenta Volodymyra Zelenského, ministra obrany Rustema Umyerova a vrchného veliteľa Olexandra Syrského.

Dobrovoľníci musia získať chýbajúce drony

Armáda zatiaľ obvinenia nekomentovala. Iní aktivisti ako Serhiy Sternenko, ktorý organizuje drony pre armádu, sa zapojili do udalostí v 155. brigáde. „Nedávno sme im začali pomáhať, pretože brigáda nedostala od štátu vybavenie na elektronický boj ani drony,“ napísal na X.

Aj on kritizoval nerozhodnosť medzi dopĺňaním existujúcich jednotiek a vytváraním nových: „Prečo bola vytvorená nová brigáda, keď bol kritický nedostatok v existujúcich brigádach, len na to, aby bola následne rozdelená a ľudia poslaní do starých brigád?“

Bohdan Krotevyč, náčelník štábu brigády Azov národnej gardy, sa pýtal, prečo 1700 mužov dezertovalo z novej jednotky vybavenej západnými zbraňami. Verí, že nemá zmysel vytvárať nové brigády, kým iné sú neúplné.

Pre vrchné velenie v Kyjeve sú nové jednotky so západnými zbraňami a niektoré vycvičené na Západe kľúčové pre posilnenie vyčerpanej armády po takmer troch rokoch ruskej útočnej vojny. Oficiálne orgány sa však v posledných mesiacoch sťažovali aj na to, že západné krajiny často pomaly dodávajú sľúbené vybavenie.

Ukrajinskí experti pripisujú neustále postupovanie ruskej armády v Donbase v roku 2024 nielen jej prevahe. Poukazujú aj na zlyhanie vedenia, taktické chyby a nedostatočnú koordináciu v ukrajinskej armáde. Novinári a blogeri blízki armáde na Ukrajine často vykresľujú obraz, ktorý sa líši od oficiálnych správ armády – podobná situácia je aj na ruskej strane.