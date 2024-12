Kórejská vláda po havárii zvažuje vykonať špeciálnu kontrolu lietadiel B737-800

Jeju Air Boeing 737-800 (Zdroj: X/GerryS)

SOUL - Južná Kórea po nedeľňajšej leteckej havárii, ktorá si vyžiadala 179 obetí, zvažuje, že vykoná špeciálnu kontrolu všetkých lietadiel typu Boeing 737-800 prevádzkovaných v krajine. Oznámilo to v noci na pondelok ministerstvo dopravy, na ktoré sa odvolala agentúra AFP.

Lietadlo B737-800, prevádzkované leteckou spoločnosťou Jeju Air, so 181 ľuďmi na palube havarovalo pri pokuse o pristátie na letisku v meste Muan. Vo vysokej rýchlosti sa so zjavne stále zasunutým podvozkom šmýkalo po pristávacej dráhe a narazilo do steny za ňou, potom explodovalo. Jednu z najhorších leteckých katastrof v Južnej Kórei prežili iba dvaja členovia posádky.

archívne video

Letecké dni Košického kraja (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Podľa Soulu je v krajine v súčasnosti v prevádzke 101 lietadiel radu B737-800. "V dôsledku toho prehodnocujeme plány na vykonanie špeciálnej inšpekcie," uviedlo ministerstvo dopravy. Úrady teraz preverujú stret s vtáctvom a poveternostné podmienky ako možné príčiny nehody. Letisková radiaca veža totiž krátko pred plánovaným pristátím vydala lietadlu varovanie pred vtákmi a posádke povolila pristáť v inej oblasti, uviedli podľa agentúry AP predstavitelia rezortu.

Zo 179 obetí sa doteraz podarilo identifikovať 141 pomocou analýzy DNA a odtlačkov prstov. Úradujúci juhokórejský prezident Čche Sang-mok vyhlásil od nedele sedemdňový štátny smútok a prisľúbil dôkladné vyšetrenie príčiny nehody, ako aj potrebnú finančnú pomoc pri odstraňovaní následkov a podporu rodinám obetí.

Kritika výstavby letiska

AFP vo svojej správe spomína kritiku zo strany odborníkov, ktorí sa po analýze videozáznamov pristátia lietadla pýtajú, či mohla úlohu pri katastrofe zohrať aj výstavba samotného letiska.

Kim Kvan-il, profesor leteckej vedy na juhokórejskej univerzite Silla a bývalý pilot, vyjadril rozrušenie po pozretí videa, na ktorom vidieť, ako lietadlo zvládlo núdzové pristátie, ale potom narazilo do steny. "Za normálnych okolností na konci dráhy takáto pevná prekážka nie je - je to v rozpore s medzinárodnými normami leteckej bezpečnosti," uviedol profesor.