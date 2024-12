Magda a Jaroslav sa už domov nevrátili: Mrazivé detaily tragédie! O život ich pripravil riskantný manéver mladej vodičky

(Zdroj: Facebook/Dopravný servis, Facebook/HESTIA n.o. )

Tragická nehoda, ktorá sa odohrala vo štvrtok pri obci Kobyly, si vyžiadala životy dvoch ľudí, muža a ženy, pričom ďalšie štyri osoby utrpeli ľahšie zranenia. K fatálnej zrážke došlo po tom, ako mladá vodička riskantne predbiehala do zákruty až tri autá. Tento nebezpečný manéver zachytilo aj video, ktoré je zverejnené na sociálnej sieti na stránke ilovebardejov.

O život na mieste prišli 72-ročný Jaroslav a jeho žena Magda, ktorá len pred nedávnom oslávila 70-tku. Zo smutnej udalosti sa len ťažko spamätávajú aj kolegovia a známi v zariadení pre seniorov Hestia v bratislavskej Dúbravke, kde obetavá Magda pracovala.

„Tragická nehoda počas Vianoc na východe Slovenska pripravila celú Hestiu o skvelú energickú, vitálnu kolegyňu pani Magdalénu vo chvíľach jej naplneného šťastia,“ uviedlo vedenie neziskovej organizácie.

„Celá Hestia plače a je v šoku, zamestnanci, kolegovia, klienti, príbuzní. Dnes je v Hestii mŕtve ticho, iba tichá smutná melódia znie, nevieme rozprávať, nevieme to vyjadriť. Už nikdy nebudeme vnímať jej vitálnu energiu. Pre jednu jedinú sekundu,“ dodali.

Polícia hľadá svedkov

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove sa okolnosťami tejto tragickej udalosti intenzívne zaoberá, skúma presnú príčinu jej vzniku ako aj mieru zavinenia jej účastníkov. V prípade je vedené trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia ako aj pre trestný čin ublíženie na zdraví.

"Z dôvodu objektívneho prešetrenia všetkých okolnosti tejto nehody žiadame prípadných svedkov, ktorí by mali akékoľvek informácie k priebehu nehody alebo sa v tom čase nachádzali na uvedenom mieste aby sa prihlásili na polícii. Vyšetrovateľ preveruje aj to, či osobné motorové vozidlo zn. AUDI Q7, EČV: AA-240LF, bielej farby v uvedený deň v čase od 10:00 hodiny do 10:50 hodiny na trase z obce Nová Kelča ( okres Vranov nad Topľou ) do obce Kobyly ( okres Bardejov ), počas jazdy ohrozilo aj iných účastníkov cestnej premávky," uviedla hovorkyňa KR PZ v Prešove Jana Ligdayová.