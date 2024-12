Mierové rokovania na Slovensku?! Prehovoril Blanár: Reakcia na vyjadrenia Vladimira Putina

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Slovensko konzistentne presadzuje mierové riešenia a podporujeme akékoľvek mierové iniciatívy. Tento rok som sa preto zúčastnil tiež mierového summitu vo Švajčiarsku, kde sa všetci účastníci zhodli na tom, čo presadzuje naša vláda, že ďalšie mierové rokovania sa musia uskutočniť za účasti všetkých strán, a teda i Ruska," priblížil Blanár. Príprava druhého summitu bude podľa jeho slov prebiehať na rôznych úrovniach a SR viackrát deklarovala, že ponúka svoju pôdu na takéto rokovania.

"V tejto súvislosti vnímame vyjadrenie ruského prezidenta, ktorý pripustil, že by sa časť mierových rokovaní mohla viesť na Slovensku, ako pozitívny signál na čo najskoršie ukončenie tejto vojny, krviprelievania a ničenia," spresnil slovenský minister. Takúto možnosť vláda SR komunikovala podľa Blanára aj ukrajinským partnerom na spoločnom medzivládnom rokovaní začiatkom októbra v Užhorode.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že Slovensko je pripravené hosťovať rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní. Pripravenosť poskytnúť územie svojej krajiny ako platformu pre rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom vyjadril podľa Putina slovenský premiér Robert Fico počas svojej návštevy v Moskve v nedeľu.