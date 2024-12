Sabotáž alebo nehoda? Podmorský energetický kábel Estlink 2 je mimo prevádzky

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Fínsky prevádzkovateľ energetickej siete Fingrid uviedol, že príčina prerušenia teraz nie je jasná a že nemožno vylúčiť zámer. Uviedol tiež, že nájdenie problému môže trvať aj niekoľko hodín. Výpadok nastal zhruba napoludnie. Zhruba 150-kilometrový kábel pre vedenie elektrickej energie Estlink 2 spojil v roku 2014 fínske Porvoo s estónskym mestom Püssi, čím nadviazal na podmorské spojenie Estlink 1. Tento kábel, ktorý teraz naďalej funguje, v roku 2006 prepojil fínske Espoo a estónske Harku. Už kábel Estlink 1 umožnil úzke prepojenie oboch krajín s európskou energetickou sieťou, ktoré Estlink 2 ešte viac prehĺbil. Podľa vtedajších vyjadrení odborníkov tak Estónsko výrazne znížilo závislosť od energetických dodávok z Ruska.

Švédsko, Fínsko, Nemecko a Dánsko teraz vyšetrujú iné prerušenie dvojice podmorských káblov v Baltskom mori. Jeden spájal Litvu so Švédskom, druhý Nemecko s Fínskom. Obaja niekto v dňoch 17. a 18. novembra prerušil. Dotknuté krajiny v reakcii na to začali hovoriť o sabotáži, napríklad Nemecko a Fínsko tiež uviedli, že bezpečnosť Európy ohrozuje ruská vojna proti Ukrajine a "hybridná vojna vedená záškodníckymi aktérmi". Podozrenie padlo na loď plaviacu sa pod vlajkou Číny, ktorá je spojencom Ruska. Spravodajskí činitelia viacerých západných krajín sú si podľa Reuters istí, že plavidlo, ktoré na svoju zatiaľ poslednú cestu vyplávalo z Ruska, stojí za prerušením káblov. Nie je ale isté, či tak urobilo úmyselne, alebo to bola nehoda.