Kallasová varuje pred tieňovou flotilou Ruska, chce prijať ráznejšie opatrenia

Estónska premiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

"Ruská 'tieňová flotila' ohrozuje životné prostredie a financuje ruský vojnový rozpočet," uviedla nová šéfka diplomacie EÚ. Únia podľa nej podnikne tvrdšie kroky proti rizikám, ktoré tieto lode predstavujú.

archívne video

Ukrajinskí vojaci ničia ruských okupantov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

V stredu bol poškodený podmorský elektrický kábel Estlink 2 medzi Estónskom a Fínskom. Pre podozrenie zo sabotáže zadržali fínske úrady ropný tanker Eagle S, ktorý sa plaví pod vlajkou Cookových ostrovov a ktorého kotva podľa DPA pravdepodobne poškodila kábel.

Toto plavidlo by podľa EÚ mohlo patriť do tieňovej flotily Ruska - ide o tankery a iné nákladné lode, ktoré Moskva neoficiálne využíva na obchádzanie sankcií uvalených na prepravu ropy, objasnila nemecká agentúra.

Sabotáž v Baltskom mori

Kallasová, bývalá estónska premiérka, tvrdí, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prudko vzrástli sabotáže v Európe. "Nedávne pokusy o sabotáž v Baltskom mori nie sú ojedinelé incidenty, ale tvoria zámerný vzorec zameraný na poškodenie našej digitálnej a energetickej infraštruktúry," uviedla v rozhovore publikovanom v pondelok.

Pred ruskou tieňovou flotilou varovala v sobotu aj nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, ktorá zároveň vyzvala EÚ na sprísnenie sankcií. Podľa jej slov totiž ide o vážnu hrozbu pre životné prostredie aj európsku bezpečnosť. "V súčasnosti takmer každý mesiac lode poškodzujú dôležité podmorské káble v Baltskom mori," podotkla.

Poruchy elektrických káblov

Podmorské káble mávajú často technické poruchy a výpadky spôsobené nehodami. V Baltskom mori však došlo v posledných rokoch k viacerým podozrivým poruchám elektrických a telekomunikačných káblov a plynovodov, ktoré boli vyšetrované ako sabotáž.

V dňoch 17. a 18. novembra boli vo švédskych teritoriálnych vodách Baltského mora poškodené dva telekomunikačné káble. Jeden zabezpečuje internetové spojenie medzi Litvou a švédskym ostrovom Gotland, druhý spája fínsku metropolu Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock. Prípad začali vyšetrovať úrady vo Švédsku, Fínsku, Nemecku a Dánsku.