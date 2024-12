Hrozivé vyhrážky Putina: Tretia svetová vojna je na spadnutie! Západ vyzval k vražednému súboju

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP/Alexander Zemlianichenko)

Putin v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu, ktorý cituje Daily Mail, povedal, že nie je dôvod na šírenie strachu. „Nie je potrebné nikoho strašiť,“ vyhlásil a zároveň dodal, že „nebezpečenstvá existujú a zvyšujú sa“. Kritizoval pritom kroky Západu, ktorému vyčítal eskaláciu napätia. „Ak chcú, nech si žijú zle a nech pokračujú v eskalácii,“ dodal s tým, že Rusko je vždy pripravené reagovať na akékoľvek výzvy.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

O vlastnej úlohe Ruska v rozpútaní vojny na Ukrajine mlčal. Miesto toho vinil zo zhoršovania situácie Západ a jeho kroky.

Okrem politických vyjadrení sa Putin pochválil aj pokrokom vo vývoji hypersonickej rakety Orešnik, na ktorej vývoj mal podľa svojich slov historický podiel. Minulý týždeň sarkasticky vyzval Západ na technologický duel, keď vyhlásil, že ich systémy protivzdušnej obrany nedokážu novú ruskú raketu zastaviť.

„Nazvime to súboj technológií 21. storočia,“ cituje ho Kyiv Independent. Podľa Putina by Západ mohol vybrať miesto, napríklad v Kyjeve, kde by sústredil všetku svoju protivzdušnú obranu. Rusko by tam potom odpálilo raketu Orešnik. „Uvidíme, čo sa stane,“ uzavrel podľa Kyiv Independent .