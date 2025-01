Šokujúce slová generála: Putin nechce len Ukrajinu! Má omnoho hrozivejší plán, TOTO chce dosiahnuť

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Podľa nemeckého generála Rusko neusiluje len o kontrolu nad Ukrajinou, ale má ambíciu rozšíriť svoje územie aj na ďalšie oblasti, ktoré kedysi patrili Sovietskemu zväzu. Severoatlantická aliancia (NATO) preto považuje Rusko za vážnu hrozbu. Generál varuje, že ak sa situácia bude vyvíjať rovnakým tempom, do roku 2029 by Rusko mohlo byť pripravené na priamy konflikt s NATO.

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho najbližší spolupracovníci opakovane tvrdia, že považujú rozpad Sovietskeho zväzu za jednu z najväčších geopolitických tragédií 20. storočia. „Zdá sa, že Putin túži obnoviť model geopolitiky z 19. storočia,“ uviedol generál Wolfgang Ohl v rozhovore pre nemeckú televíziu N-tv.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Podľa Ohla súčasná vojna na Ukrajine nie je len regionálnym konfliktom. „Je to prvý krok v Putinovom pláne obnoviť niekdajšiu veľkosť Sovietskeho zväzu. Musíme si to uvedomiť,“ zdôraznil generál.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev sa v tejto súvislosti zmieňuje o pobaltských štátoch, ktoré Moskva považuje za strategicky dôležité. Generál Ohl upozorňuje, že táto oblasť je zraniteľná kvôli úzkemu pásu zeme medzi Poľskom a Litvou, známemu ako Suvalský koridor. „Ide o jedinú pevninskú spojnicu medzi pobaltskými štátmi a zvyškom NATO, dlhú len 65 kilometrov. Jej strata by mala vážne dôsledky,“ varoval.

Hoci Rusko na Ukrajine utrpelo značné straty, generál tvrdí, že Moskva je schopná tieto straty nahradiť. „Rusko dokáže vyrobiť alebo opraviť viac techniky, než koľko jej denne na Ukrajine stráca,“ vysvetlil.

Čo sa týka budúceho konfliktu, Ohl predpovedá, že Rusko by mohlo byť do roku 2029 pripravené na rozsiahlu konfrontáciu s NATO. „Otázkou je, kde a ako tento konflikt začne – či hybridnými útokmi, alebo priamou ofenzívou,“ dodal.

Na riziko ruskej agresie upozorňujú aj predstavitelia NATO. James Appathurai, zástupca asistenta generálneho tajomníka NATO pre inovácie a kybernetickú bezpečnosť, varoval, že Aliancia musí mať jasno v tom, aké nepriateľské aktivity by mohli vyvolať vojenskú reakciu. „Musíme byť pripravení na situácie, keď niektoré útoky spôsobia veľké straty na životoch alebo závažné ekonomické škody. Nemôžeme si dovoliť byť prekvapení,“ uviedol v rozhovore pre Sky News.