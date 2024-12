Tvrdá reakcia Lavrova: Odmietol Trumpov plán na prímerie na Ukrajine: TOTO mu vadí

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov (Zdroj: SITA/Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

Ruská federácia nie je spokojná s návrhmi tímu budúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa. V rozhovore pre agentúru TASS to v nedeľu uviedol ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Moskva nepožaduje len odklad členstva Ukrajiny v NATO, ale žiada aj jej trvalú neutralitu. Navyše nesúhlasí s plánom nasadiť na líniu konfliktu mierové jednotky z krajín Európskej únie a Veľkej Británie.

archívne video

Ruská armáda zaútočila v smere na Kupiansko, no útok bol odrazený (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

Lavrov v rozhovore pre TASS zdôraznil potrebu trvalej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou: „Podľa viacerých vyjadrení a rozhovoru Donalda Trumpa pre časopis Time z 12. decembra sa zdá, že on navrhuje ‚zmrazenie‘ bojových operácií pozdĺž línie konfliktu a presunutie ďalšej zodpovednosti za konflikt na európske štáty. Samozrejme, nie sme spokojní s návrhmi členov jeho tímu odložiť členstvo Ukrajiny v NATO o dve desaťročia ani s myšlienkou rozmiestnenia mierových jednotiek ‚z Británie a Európy‘ na Ukrajine.“

Zároveň minister poznamenal, že Moskva doposiaľ nedostala od USA žiadne oficiálne signály týkajúce sa riešenia konfliktu na Ukrajine. To podľa Lavrova súvisí s tým, že do 20. januára, kedy Trump nastúpi do úradu, zostáva prezidentom Joe Biden, ktorého administratíva je jediná oprávnená viesť oficiálne rokovania s Ruskom.

Lavrov zároveň upozornil, že akákoľvek dohoda, ktorá by ukončila konflikt na Ukrajine, musí odstrániť „príčiny“ problému a nastaviť mechanizmus, ktorý zabráni porušovaniu uzavretých dohôd. V rozhovore pre TASS z 26. decembra označil dve hlavné príčiny konfliktu. Prvou je údajné porušenie záväzku NATO nešíriť sa na východ a „agresívne pohlcovanie“ území v blízkosti ruských hraníc. Druhou je údajná diskriminácia etnických Rusov na Ukrajine, ako aj obmedzovanie používania ruského jazyka, médií a kultúry.

Minister zahraničných vecí Sergej Lavrov 26. decembra pre agentúru TASS zdôraznil, že Rusko bolo a stále je pripravené rokovať: „Z našej strany chcem zvlášť zdôrazniť, že je možné hovoriť iba o nádejných a právne záväzných dohodách, ktoré by mali odstrániť základné príčiny konfliktu a obsahovať mechanizmus, ktorý by zabránil ich porušovaniu.“

Lavrovove vyjadrenia sú v súlade s postojmi ďalších ruských predstaviteľov, ktorí opakovane zdôraznili, že Kremeľ odmieta akékoľvek ústupky v súvislosti so svojimi požiadavkami z konca roka 2021 a jari 2022. Ako uviedol Inštitút pre štúdium vojny, medzi tieto požiadavky patrí trvalá neutralita Ukrajiny a výrazné obmedzenie veľkosti jej ozbrojených síl.