Nová vláda vo Francúzsku bude vznikať bez účasti strán Le Penovej a Mélenchona

Tondelierová po rokovaní s Macronom spresnila, že francúzsky prezident naznačil, že "riešenie už nemôže byť založené na dohode" s krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN) Marine Le Penovej. Francúzske médiá uviedli, že toto stretnutie by sa mohlo uskutočniť už v utorok.

Macron v pondelok - päť dní po páde Barnierovej vlády - začal v Elyzejskom paláci sériu konzultácií s politickými stranami. Najskôr prijal skupinu nezávislých centristických poslancov (LIOT), potom komunistických poslancov okolo Fabiena Roussela a napokon delegáciu LE na čele s Tondelierovou.

"Odchádzame spokojní s niekoľkými vecami," vyhlásila Tondelierová s odkazom na "návrh, ktorý svedčí o tom, že prezident pochopil, že musí prestať robiť to, čo sa páči jemu". Dodala, že "Národné združenie je mechanicky vylúčené z riešenia" na zostavenie novej vlády, uviedla Tondelierová po konzultáciách s Macronom.

Spravodajská stanica verejnoprávneho rozhlasu France Info na svojom webe pripomína, že v lete trvalo 51 dní, kým sa Macron po predčasných voľbách rozhodol, koho poverí zostavením vlády. Dodáva, že tentoraz na Macrona tlačí jeho vlastná strana, ktorej poslanci sú znepokojení vývojom politickej situácie vo Francúzsku.

Podľa France Info sú tentoraz v hre mená troch kandidátov na post predsedu vlády: François Bayrou, Sébastien Lecornu a Bernard Cazeneuve. Meno nového budúceho premiéra by malo byť známe najneskôr v stredu, doplnil France Info s odvolaním sa na France Télévisions.

Rokovania o novej vláde vo Francúzsku budú bez strany Le Penovej a Mélenchona

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pozval na rokovania o zostavení novej vlády všetky parlamentné politické strany okrem krajne pravicového Národného združenia (RN) Mariny Le Penovej a krajne ľavicového hnutia Nepoddajné Francúzsko (LFI) Jeana-Luca Mélenchona. Prvé kolo rokovaní o novej vláde, označenej za "vládu všeobecného záujmu", sa začne v utorok o 14.00 h. Podľa agentúry AFP to v pondelok oznámila tlačová služba Elyzejského paláca.

Denník Le Figaro napísal, že Macronovým cieľom je rokovať so stranami hlásiacimi sa k hodnotám Francúzskej republiky a dohodnúť sa na premiérovi, ktorý by mal v parlamente podporu dostatočného počtu poslancov, čím by sa zabránilo zvrhnutiu budúcej vlády. Macron tiež dúfa, že s parlamentnými stranami dospeje i k akémusi "paktu o neútočení", ktorý ukončí súčasnú politickú krízu.

Macron hľadá náhradu za konzervatívneho premiéra Michela Barniera, ktorému parlament minulý týždeň vyslovil nedôveru. Barnier totiž predtým využil svoju právomoc na prijatie návrhu zákona o rozpočte sociálneho zabezpečenia bez jeho schválenia hlasovaním v parlamente.

Medzičasom líderka strany Ekologisti (LE) Marine Tondelierová v pondelok večer vylúčila, že by sa jej strana podieľala na "vláde všeobecného záujmu" s konzervatívnou stranou Republikáni (LR) alebo centristickou stranou Spolu (ENS) spájanou s Macronom "alebo ktovie s kým ďalším".

Zdôraznila, že LE sú "verní Novému ľudovému frontu" (NFP) - ľavicovej aliancii, ktorá vznikla krátko pred predčasnými voľbami a spája názorovo rozdelených socialistov, zelených, komunistov či krajne ľavicovú LFI. Dodala, že jedinou vládou všeobecného záujmu je vláda NFP, ktorý v predčasných voľbách získal od voličov najsilnejší mandát.