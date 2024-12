Le Penová predpokladá Macronov pád: Pripravuje sa na predčasné prezidentské voľby

Marine Le Penová (Zdroj: SITA/Stephane de Sakutin, Pool via AP)

Le Penová je podľa Reuters vnímaná ako hlavná kandidátka na prezidentskú funkciu. O prezidentský post sa neúspešne uchádzala v roku 2017 a 2022 proti súčasnému prezidentovi. "Pripravujem sa na predčasné prezidentské voľby, z opatrnosti, s ohľadom na krehkosť Emmanuela Macrona, na to, aké malé inštitucionálne páky mu zostali," povedala Le Penová v rozhovore pre denník Le Parisien. "Emmanuel Macron skončil, alebo takmer skončil," vyhlásila a dodala, že Macron je oslabený na domácej aj medzinárodnej scéne. "Všetkých nahneval. Už nemá žiaden vplyv v Európskej únii," uviedla. Macron zastáva prezidentskú funkciu už druhé obdobie a opakovane vyhlásil, že nerezignuje.

Le Penová však spolu s ďalšími členmi svojej strany Národné združenie (RN) čelí obvineniam z využívania finančných prostriedkov z EÚ na vyplácanie straníckych pracovníkov vo Francúzsku. V prípade odsúdenia jej hrozí zákaz uchádzať sa o verejnú funkciu na päť rokov, súdny proces by sa podľa očakávaní mal skončiť v marci. Le Penová prípad označila za politický hon na čarodejnice. V júnových voľbách do Európskeho parlamentu RN dosiahla veľký volebný úspech a Macron preto vypísal v Francúzsku predčasné parlamentné voľby, aby sa vyjasnila aj vnútropolitická situácia. Žiadna strana však nezískala v parlamente dostatočnú politickú silu a ponechalo to Le Penovej a jej strane značný vplyv. Poslanci tak začiatkom decembra vyslovili nedôveru vláde premiéra Michela Barniera. Na základe jedného z prieskumov verejnej mienky sa dôvera boči Le Penovej po tomto hlasovaní zvýšila.