Za falošnou streľbou na škole v Plzni stoja študenti! Už sú obvinení, hrozí im aj vylúčenie z univerzity

Polícia dnes oznámila, že obvinila dvoch študentov z prečinu výtržníctva. Jeden volal Alláhu akbar (arabsky Boh je veľký), druhý imitoval streľbu. Obvinení študenti sú českej národnosti, majú 24 a 25 rokov a polícia ich stíha na slobode, povedala ČTK policajná hovorkyňa Pavla Burešová. Vec polícia pôvodne vyšetrovala ako šírenie poplašnej správy, kriminalisti ju potom prekvalifikovali na prečin výtržníctva. Študentom zaň hrozia až dva roky väzenia.

Rektor upozornil na to, že za jeden skutok nemôže byť nikto potrestaný dvoma rôznymi trestami. Kým polícia sa zameriava na trestnú stránku konania študentov, príslušná disciplinárna komisia fakulty bude preverovať to, ako a do akej miery sa previnili proti univerzitným normám. Aký trest nakoniec študenti dostanú, nechcel rektor predbiehať.

"My máme nástroje v zákone o vysokých školách, čo je disciplinárne konanie. Študenti spadajú disciplinárne pod dekana, pod disciplinárnu komisiu, ktorá toto konanie zahajuje a dáva potom dekana návrh, aby rozhodol o treste. Ja tam vidím jednoznačne porušenie etického kódexu, vidím tam porušenie imatrikulačného sľubu, "povedal rektor. Ak disciplinárna komisia dôjde k záveru, že študenti porušili vnútorné predpisy školy, dekan ich podľa Lávičkovho názoru môže potrestať aj skôr, ako polícia uzavrie vyšetrovanie. "Pretože rozhodujeme nezávisle na základe našich vnútorných predpisov," uviedol.

Podozriví sú študenti univerzity

O tom, že z činu sú podozriví študenti univerzity, sa rektor dozvedel dnes od krajskej polície a informácia ho šokovala. "Som naozaj šokovaný tým, že za tým bezpečnostným incidentom, za celou tou udalosťou stoja dvaja študenti jednej z fakúlt našej univerzity. Ja pevne dúfam, že už v tejto chvíli svojho činu ľutujú, že si uvedomili, čo spôsobili, a že rozmýšľajú, aké to bude mať dôsledky, "povedal Lávička. K ich odhaleniu pomohlo, že ZČU odovzdala polícii zábery zo svojho kamerového systému a z čítačiek kariet Jednotného identifikačného systému (JIS).

Rektor ocenil nielen prácu a nasadenie polície a príkladné správanie zamestnancov a študentov pri bezpečnostnom opatrení, ale aj študenta, ktorý celú vec na tiesňovú linku polície oznámil. "To bolo veľmi rozhodné konanie, bolo to odvážne a bolo to presne tak, ako sú naši zamestnanci a študenti školení, pretože v krízových situáciách tieto rýchle a rozhodné konania naozaj zachraňujú životy," povedal Lávička, ktorý sa chce so študentom osobne stretnúť a poďakovať mu.

Zopakoval tiež, že univerzita bude pokračovať v rozvíjaní svojho bezpečnostného systému. "Chceme v tom ďalej pokračovať a zintenzivňovať. Verím, že budeme pripravení ešte lepšie, a súčasne verím, že to nebudeme potrebovať, "uviedol rektor. Potvrdil napríklad predchádzajúce vyjadrenia, že ZČU chce do konca roka kúpiť vlastný varovný systém. "Doteraz sme pracovali s tým, že sms posielala polícia alebo hasičský záchranný zbor, ale chceme mať vlastný nezávislý systém. Opatrení bude oveľa viac, nebudem ich ďalej špecifikovať, "povedal Lávička. Podľa neho sa v stredu aktivovali niektoré univerzitné bezpečnostné opatrenia aj vďaka tomu, že sa o nich veľmi nevedelo.