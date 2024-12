Smutný deň! Minútou ticha si pred Filozofickou fakultou v Prahe uctili pamiatku obetí streľby

(Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Spomienkové udalosti sa začali o 15.00 h v Akademickej farnosti, kde sa pre pozvaných hostí v Kostole svätého Salvátora uskutočnil benefičný koncert nazvaný Rok potom. Iniciovala ho študentka Ústavu hudobnej vedy na FF UK. Práve jeho riaditeľka bola jednou z obetí strelca. Výťažok z koncertu podporí organizáciu SOFA (Society for all), ktorá sa stará o duševné zdravie detí a dospievajúcich.

archívne video

Miesto činu streľby v Záhorskej Bystrici (Zdroj: Topky/ Ramon Leško)

Hosťom sa prihovorila rektorka Králíčková, dekanka Eva Lehečková a tiež farár Akademickej farnosti Tomáš Halík. "Hoci cítime bolesť a spomíname, nemyslíme dnes len na stratu, ale vnímame aj silu, ktorá tento rok z našej akademickej obce vzišla. Vnímame podporu, ktorú sme si navzájom dali, aj odvahu pokračovať v štúdiu a práci," povedala v kostole Králíčková. Halík podotkol, že nie je v ľudskej moci zlo zo sveta odstrániť a v moci ľudskej racionality ho úplne pochopiť a vysvetliť. Na koncerte sa zúčastnil aj český prezident Petr Pavel.

Pamiatku obetí si tam uctili minútou ticha

Po skončení koncertu sa jeho účastníci spolu s ďalšími ľuďmi vydali v sprievode smerom k budove univerzity na Námestí Jana Palacha, kde k streľbe došlo. Pamiatku obetí si tam uctili minútou ticha. Rodinní príslušníci obetí k pamätníku položili lampáše. Ostatní ľudia potom kládli kvety a zapaľovali sviečky. Počas spomienkového aktu vystúpil aj Zbor Univerzity Karlovej. Pietny program pokračuje v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade, kde sa koná svätá omša za obete streľby, a modlitbové stretnutie organizuje aj Českobratská cirkev evanjelická. Na znamenie smútku sú od piatka do nedele vlajky na vládnych budovách, na budove Poslaneckej snemovne, Senátu a ďalších inštitúcií spustené na pol žrde. Pamiatku obetí si minútou ticha na začiatku schôdze uctili v piatok poslanci a v stredu pred rokovaním vlády aj ministri.

V hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe 21. decembra 2023 jej študent zastrelil 13 ľudí, jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Útočník zranil ďalších 25 ľudí a napokon sa zastrelil. Krátko pred masakrom na FF UK zastrelil v obci Hostouň svojho otca, približne týždeň predtým náhodného muža s dieťaťom v Klánovickom lese na okraji Prahy.

Fakulta sa snaží pozerať do budúcnosti

V deň prvého výročia tragického útoku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) sa zišli zástupcovia školy aj s rodinami pozostalých a niektorými zo zranených na pietnych akciách. Bilancujeme, čím sme si za uplynulý rok prešli, povedala k výročiu tragédie dekanka FF UK Eva Lehečková. Najkrajšia vec podľa nej bola vzájomná podpora komunity fakulty, univerzity i celej ČR, povedala to novinárom po benefičnom koncerte. Ďalšie pietne spomienky pred fakultou sú plánované ako tiché bez prejavov.

"Celý rok sme sa snažili, aby sme sa poučili z toho, čím sme si museli prejsť, a tú skúsenosť pretavili do niečoho pozitívneho a niečo, čo nás v budúcnosti posilní," povedala Lehečková. Na otázku ČTK uviedla, že teraz sa fakulta snaží pozerať do budúcnosti. "My by sme si veľa chceli udržať to, že sme sa naučili počúvať, vnímať svoje potreby a to rozhodne nie je banálna vec. Mení to náš každodenný život na fakulte aj riadenie fakulty, "doplnila.

V ďalších krokoch sa snaží fakulta podľa nej inšpirovať aj v zahraničí

"Dúfam, že skúsenosti zo zahraničia, z iných inštitúcií, kde si bohužiaľ museli tiež niečím takým prejsť, sa dajú preniesť aj k nám. A že sa nám po tom prvom roku, ktorý bol rozhodne najťažší, trochu uľaví a vrátime sa k normálnej činnosti, k vzdelávaniu a výskumu, "povedala Lehečková. Už skôr uviedla, že fakulta spolupracuje napríklad s nórskymi výskumníkmi, ktorí tamojšej spoločnosti pomáhali po útoku nórskeho pravicového extrémistu Andersa Breivika, ktorý pri atentátoch v roku 2011 zabil 77 ľudí.