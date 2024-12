Čaro Vianoc a marketingový kolaps v jednom: PEPSI priniesla novú príchuť, NEDÁ SA ale kúpiť!

Nová Pepsi s príchuťou troch zložiek (Zdroj: Instagram/Pepsi)

NEW YORK - Spoločnosť s jedným z najpopulárnejších sýtených nápojov na trhu prichádza s novou príchuťou. Počas zimy si tak môžu zákazníci vychutnať atmosféru vianočných sviatkov doslova plnými dúškami. Je v tom však jeden háčik.

Výrobca sýtených nápojov PEPSI uviedol na trh novú príchuť, ktorá je inšpirovaná vianočnými sviatkami a zimným ročným obdobím. Na oficiálnom webe pre USA sa objavila "Pepsi Zero Sugar Gingerbread". Informuje o tom Daily Mail. Príchuť je tvorená kombináciou škorice, zázvoru, hnedého cukru a melasy. Nápoj je navyše balený v plechovke z limitovanej edície a zdobený ako medovník.

Nie je jasné, či si Pepsi s touto novou príchuťou vedia kúpiť aj ľudia mimo USA. Navyše tu bol problém aj s jej predajom. Získať sa dá len v prípade, ak sa zapojíte do súťaže o darčeky na oficiálnej webovej stránke spoločnosti.

Nespokojní zákazníci

Pôvodne ste sa totiž dostali k tejto limitovanej edícii len cez kúpu aspoň dvoch balení Pepsi Mini (10 kusov) a aj to ste následne dostali len jednu plechovku. Ako sa však neskôr ukázalo, táto akcia bola tak úspešná, že nová edícia sa vypredala v priebehu niekoľkých hodín.

Široká verejnosť skritizovala stratégiu predaja. "Nikto so zdravým rozumom sa nebude snažiť získať plechovku limitovanej edície takýmto spôsobom," poznamenal nespokojný občan, pričom poukazoval na spomínanú súťaž. Ďalší mu dával za pravdu: "Pre jednu plechovku nebudem míňať toľko peňazí. Nemám záujem o žiadne hry."

Hlavný problém videli viacerí nespokojní zákazníci v tom, že nechceli kupovať veľké množstvo mini plechoviek (10 kusov), aby následne dostali len jednu plechovku novej príchute.

Dva tábory

Napriek všetkému sa našli aj takí, ktorí chceli novú príchuť vyskúšať za každú cenu. "Musím to ochutnať, kde to kúpim?" napísala nadšená používateľka na sociálne siete. "Skúsim to," napísal ďalší.

Negatívnych komentárov však pribúdalo: "Dva obaly a dostanete jedinú plechovku? To je neuveriteľné. Aj tak nemám rád Pepsi. Sú desiatky lepších sýtených nápojov."

(Zdroj: Getty Images)

"Prečo si to neviem kúpiť? Vyzerá dobre. Ešte lepšie by to chutilo zrejme s nejakým silnejším rumom."

"Musím si kúpiť desať obyčajných plechoviek, aby som dostal až jednu z limitovanej edície? To je bláznovstvo."