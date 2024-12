Sýrski povstalci hlásia vstup do mesta Hamá, vláda to popiera

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ghaith Alsayed)

DAMASK - Sýrski povstalci vo štvrtok oznámili, že vstúpili do mesta Hamá. Sýrska vláda však tieto tvrdenia poprela. Mesto Hamá bránia provládne sily s podporou ruského letectva a iránskych ozbrojených zložiek, informujeme na základe správy agentúry Reuters a AFP.

O vstup do Hamá sa povstalci pokúšali od utorka. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) bolo mesto v noci "obkľúčené z troch strán". Hamá patrila od začiatku sýrskej občianskej vojny v roku 2011 do sféry vplyvu tamojšej vlády a prípadné ovládnutie mesta povstalcami by pre Damask, Moskvu a Teherán predstavovalo nepríjemné komplikácie, tvrdí Reuters.

Mesto leží približne v tretine cesty medzi Aleppom a hlavným mestom Damask. Jeho dobytie by povstalcom otvorilo cestu k mestu Homs, ktoré pre svoju strategickú polohu predstavuje križovatku spájajúcu najobývanejšie regióny v Sýrii. Hamá je taktiež rozhodujúca pre kontrolu dvoch miest s veľkými náboženskými menšinami - Muhrady, kde žijú prevažne kresťania, a Salamíje, ktorá je domovom početnej skupiny izmaelitských šiitov.

Obyvatelia hlásia nedostatok potravín

Povstalci minulý týždeň obsadili najväčšie severosýrske mesto Aleppo a odvtedy postupujú na juh. V utorok získali kontrolu nad strategickým kopcom severne od mesta Hamá, odkiaľ sa začali presúvať k hraniciam mesta. V stredu navštívil vodca najsilnejšej povstaleckej skupiny Frontu an-Nusra abú Muhammad al-Džawlání budovu historickej Citadely v Aleppe, čo pre povstalcov - vyhnaných z mesta v roku 2016 - znamenalo historický moment. Z Aleppa medzičasom hlásia obyvatelia nedostatok potravín, v meste sú obmedzené aj telekomunikačné služby. Rusko a Irán poskytli sýrskym vládnym silám v rokoch 2015 až 2020 rozhodujúcu podporu v opätovnom získaní väčšiny územia, ktoré predtým dobyli povstalci a militanti z organizácie Islamský štát.