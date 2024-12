Šokujúci prípad v Nemecku: Otec zneužíval vlastnú dcéru! Obvinený je z tisícich sexuálnych útokov

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

K trestným činom dochádzalo podľa obžaloby v období od mája 2015 do júna 2024. Muž je obvinený celkovo z 1059 sexuálnych útokov. Jeho dcéra je v procese spolužalobkyňou. 47-ročný muž obvinenia pred berlínskym krajinským súdom poprel. S dcérou boli podľa jeho vyjadrenia "od jej 18. narodenín partnermi, sex bol dobrovoľný", vysvetlil otec.

Podľa obžaloby otec ignoroval dcérove vyjadrenie nesúhlasu a opakovane si vynucoval sexuálne akty. Vyhrážal sa buď vlastnou samovraždou, ak dievča "nebude spolupracovať", alebo zverejnením intímnych nahrávok."Od septembra 2015 až do dosiahnutia plnoletosti svedkyne dochádzalo k sexuálnym aktom najmenej raz denne - zvyčajne večer," uvádza sa podľa týždenníka Die Zeit v obžalobe. Počas prvého mesiaca dievča odpor vyjadrovalo, neskôr už podľa súdu "rezignovalo".

Keď si dcéra v lete roku 2024 našla nového priateľa, muž sa priznal, že žiarlil. "Žiarlil som, to priznávam," povedal dnes pred súdom a zároveň uviedol, že to celé "bola to obrovská chyba", do ktorej sa nikdy nemal zapliesť. V porovnaní s jeho ďalšími vyjadreniami pred súdom, ale podľa denníka B.Z. táto veta znela ako pripravená od obhajoby.

Muž na súde tvrdil, že nie je dievčenským biologickým otcom

"Nemôžem byť jej otcom, pretože som si vždy dával pozor," povedal podľa bulvárneho denníka B.Z. V rodnom liste je však zapísaný ako otec mladej ženy. Od 25. júna je muž identifikovaný ako Martin H. vo väzbe v Berlíne. Jeho posledným miestom pobytu bola ubytovňa v Hellersdorfe, kde žil s dvoma synmi a dcérou z predchádzajúceho vzťahu. V rámci procesu je naplánovaných ďalších šesť rokovacích dní. Očakáva sa, že súd bude pokračovať 11. decembra. Rozsudok by mohol byť vynesený 10. februára 2025.