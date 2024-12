Desivé varovanie z Moskvy: Oligarcha poslal Trumpovi tvrdý odkaz! Mierové rokovania len za TÝCHTO podmienok

Ruský oligarcha Konstantin Malofeev (Zdroj: profimedia.sk)

Tretie výročie vojny na Ukrajine je čoraz bližšie. V súčasnosti nič nenasvedčuje tomu, že by Vladimir Putin mohol prestať bojovať ani vzhľadom na ničivé straty vo vlastných radoch – no druhé funkčné obdobie Donalda Trumpa v úrade amerického prezidenta, ktoré sa začína 20. januára 2025, by mohlo dať vojne na Ukrajine iný smer.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Donald Trump chce ukončiť ukrajinskú vojnu

Už pred prezidentskými voľbami v novembri 2024 sám Trump veľkolepo tvrdil, že ukrajinskú vojnu dokáže ukončiť v priebehu niekoľkých dní. Po Trumpovom víťazstve vo voľbách sa dokonca aj Vladimir Putin zdal prekvapivo otvorený mierovým rokovaniam s účasťou USA. Ale ako by sa tieto rozhovory mohli skončiť? Na jednej strane sú temné obavy expertov na zahraničnú politiku, ktorí poukazujú na drastické dôsledky pre Ukrajinu – a na druhej strane sa ozývajú hlasy z Putinovho najbližšieho okolia, ktoré naznačujú úplne iný smer.

Putinov priateľ Konstantin Malofejev: Šéf Kremľa odmietne Trumpove plány, ak...

Jedným z týchto hlasov je Konstantin Malofejev, ruský oligarcha a politik, ktorý sa vyjadril pre "Financial Times" k aktuálnemu vývoju vojny na Ukrajine. Rozhovorom medzi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom, ktoré sa črtajú, nepripisuje Malofejev, známy ako lojálny Putinov propagandista, veľký význam. Putinov priateľ je totiž pevne presvedčený, že šéf Kremľa Trumpove návrhy na mier jednoznačne odmietne, pokiaľ sa v nich neobjavia body, ktoré zapadajú do Putinovej agendy.

Fakt, že Donald Trump vymenoval bývalého poradcu amerického viceprezidenta pre národnú bezpečnosť Keitha Kellogga za osobitného vyslanca na Ukrajine, vyvoláva u Vladimíra Putina a jeho poskokov len unavený úsmev. Konstantin Malofejev to pre Financial Times vyjadril takto: „Kellogg prichádza so svojím plánom do Moskvy. Prijmeme ho a potom mu povieme, aby sa pobral do čerta, lebo sa nám nič z toho nepáči. To by bolo celé vyjednávanie.“

Putinov dôverník odhalil: Za týchto podmienok by šéf Kremľa ukončil vojnu na Ukrajine

Konstantin Malofejev však uviedol možnú výnimku: Vladimír Putin by mohol byť nadšený plánmi Donalda Trumpa, ak by zahŕňali stiahnutie americkej podpory vojnou sužovanej Ukrajine. Krátko pred koncom svojho funkčného obdobia dal americký prezident Joe Biden Ukrajine oficiálne povolenie používať americké zbrane na explicitné útoky na ciele za ruskou hranicou a neobmedzovať ich už len na obranné účely v rámci vlastného územia.

Rusku by navyše vyhovovalo, keby USA stanovili zosadenie Volodymyra Zelenského z funkcie prezidenta Ukrajiny ako podmienku na ukončenie vojny na Ukrajine a následnú kapituláciu krajiny napadnutej Ruskom. Jednoducho povedané, koniec vojny na Ukrajine by sa podľa Malofejeva priblížil len vtedy, ak by boli splnené všetky podmienky výhodné pre Rusko. Až potom by podľa neho bolo možné "na najvyššej úrovni rokovať o všetkých problémoch súčasného svetového poriadku."

