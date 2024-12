Nemecký kancelár na návšteve Kyjeva všetkých šokoval: Mal so sebou záhadný kufrík! TOTO sa v ňom ukrývalo

Olaf Scholz všetkých prekvapil svojím kufrom. (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Nemecký kancelár Olaf Scholz cestoval na Ukrajinu len druhýkrát od začiatku ruskej útočnej vojny. Ale namiesto svojho obvyklého kufríka teraz mal inú batožinu. Kancelár pricestoval k Zelenskému so strieborným kufríkom – a odhalil, čo sa v ňom nachádza.

Kancelár Olaf Scholz počas návštevy Kyjeva vyvolal na sociálnych sieťach špekulácie vďaka svojej batožine. Tentoraz mal kancelár namiesto koženej aktovky strieborný kufor.

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje

Zatiaľ čo niektorí užívatelia žartovali, že v kufri môže byť termoska s kávou a sendvičmi s maslom zabalená v papieri, iní špekulovali, že Scholz si so sebou v kufri nič neprináša, ale skôr si niečo odnesie. Populárna bola aj domnienka, že nedávno oznámené dodatočné dodávky zbraní na Ukrajinu v hodnote 650 miliónov eur mohol kancelár osobne priniesť vo svojom kufri.

Často sa tiež špekulovalo: v kufríku sa vraj nachádza len Scholzova zvyčajne používaná čierna aktovka, ktorá ho sprevádza už niekoľko desaťročí. K tejto aktovke kancelár raz sám napísal na platforme Instagram: „Som na túto tašku veľmi naviazaný. Niektorí moji kolegovia alebo kolegyne si myslia, že je ošúchaná. Ja to nazývam patina. Táto aktovka sa mi páči čoraz viac s každým rokom.“

Na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským prišlo vysvetlenie. Jedna novinárka sa Scholza opýtala, čo sa v kufríku nachádza. „Ako presne to chcete vedieť?“ opýtal sa kancelár s úsmevom a následne dodal: „V podstate ide o cestovné potreby, bielizeň a veci, ktoré človek na cestách potrebuje.“

Pre Scholza je to od ruskej invázie vo februári 2022 iba druhá návšteva Ukrajiny. Pri svojej prvej návšteve pricestoval spoločne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a vtedajším talianskym premiérom Mariom Draghim.