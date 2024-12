Gruzínsko má stále otvorené dvere do EÚ, tvrdí Von der Leyenová

Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/AP Photo/Jean-Francois Badias)

BRUSEL/TBILISI – Gruzínsko má naďalej otvorené dvere do Európskej únie, uviedla v nedeľu predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Vyjadrila zároveň poľutovanie nad rozhodnutím vlády v Tbilisi o pozastavení prístupového procesu, informuje agentúra DPA.

EÚ stojí na strane Gruzíncov a ich rozhodnutia pre európsku budúcnosť, napísala von der Leyenová na sociálnej sieti v súvislosti s rozsiahlymi protestmi proti proruskému kurzu vlády. "Návrat Gruzínska na cestu do EÚ spočíva v rukách gruzínskeho vedenia," dodala. V Tbilisi sa v nedeľu večer znova zhromaždili tisíce ľudí, aby štvrtý deň po sebe pokračovali v protestoch. Tie vypukli po štvrtkovom oznámení vlády, že zastavuje prístupový proces s EÚ do roku 2028, pričom Brusel obvinila z "vydierania".

V centre mesta boli pripravení aj policajti, ktorí sa počas predošlých dní dostali do zrážok s demonštrantmi. Podľa gruzínskych médií nasadili vodné delá a slzotvorný plyn, zatiaľ čo protestujúci ich ostreľovali svetlicami. Väčšina obyvateľov krajiny podľa prieskumov podporuje členstvo v EÚ. Cieľ vstupu do Únie je zakotvený aj v gruzínskej ústave. Na pozadí protestov sú tiež kontroverzné parlamentné voľby z konca októbra, ktoré sprevádzali obvinenia z falšovania. Volebná komisia vyhlásila vládnucu stranu Gruzínsky sen za víťaza so ziskom 54 percent hlasov. Opozícia výsledky neuznala a odmieta zaujať svoje mandáty v parlamente.