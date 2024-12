Prvé výsledky parlamentných volieb v Rumunsku: Podľa prieskumu vyhrala TÁTO strana

(Zdroj: TASR/AP Photo/Vadim Ghirda)

BUKUREŠŤ – Rumunské parlamentné voľby podľa prieskumu pri volebných miestnostiach vyhrali vládni sociálnodemokrati (PSD) s 26 percentami hlasov. Druhý je nacionalisticko-populistický Zväz pre jednotu Rumunov (AUR), ktorému prieskum agentúry CURS prisudzuje 19 percent. Do parlamentu by sa mali tesne dostať aj ďalšie dve krajne pravicové strany, píše dnes rumunská tlač.

Volebné miestnosti sa v Rumunsku zavreli o 20.00 h SEČ. Podľa volebných úradov prišlo k voľbám 52 percent voličov. To je zhruba o 20 percentuálnych bodov viac ako pri parlamentných voľbách v roku 2020. Výrazne narástla účasť voličov v zahraničí.

Podľa prieskumu pri volebných miestnostiach PSD, ktoré je členom premiér Marcel Ciolacu, dostala 26 percent hlasov a pohoršila si o tri percentuálne body v porovnaní s rokom 2020. Prepad z 25 na 15,5 percenta zažilo podľa prieskumu ďalšie vládne zoskupenie - Národne liberálna strana (PNL) prezidenta Klausa Iohannisa. Opozičná pravicová strana Zachraňte Rumunsko (USR) dostala podľa prieskumu 15,5 percenta hlasov, čo je zhruba rovnaký výsledok ako v roku 2020.

V tohtoročných voľbách sa očakával nárast krajnej pravice

V tohtoročných voľbách sa očakával nárast krajnej pravice. AUR si polepšil o desať percentuálnych bodov, ale neobsadil prvé miesto. Do parlamentu by sa mohli dostať aj ďalšie dve krajne pravicové strany, ktorým prieskum prisudzuje po 5,5 percentách. Hranica na vstup do parlamentu je v Rumunsku päť percent.

Obyvatelia Rumunska volili parlament len týždeň po prvom kole prezidentské voľby. V ňom prekvapujúco vyhral proruský kritik NATO Calin Georgescu. Nad voľbou sa však vznášajú pochybnosti po tom, čo Ústavný súd nariadil prepočet hlasov a v pondelok by mohol rozhodnúť o zopakovaní voľby.