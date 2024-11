Nespravodlivá smrť mladej študentky: Zjedla svoj obľúbený pokrm! Už jej nebolo pomoci

Alison zjedla svoj obľúbený pokrm a zomrela. (Zdroj: Facebook/Alison Pickering)

Podľa magazínu People 23-ročná študentka Alison Pickeringová z Texasu zomrela na alergickú reakciu na arašidy po návšteve reštaurácie. Tam si objednala jedlo, ktoré predtým vždy bez problémov skonzumovala. Reštaurácia však zmenila recept bez zverejnenia nových ingrediencií.

Študentka si bola vedomá svojej alergie a bola veľmi opatrná. Podľa jej otca preto chodila stále do tých istých reštaurácií a objednávala si tie isté jedlá. Aj v tomto prípade si podľa People na prvé rande vybrala reštauráciu, ktorú poznala.

Objednala si mahi-mahi jedlo, ktoré tam predtým jedla. Ale arašidová omáčka bola pridaná a nebola uvedená v ponuke. Ani čašníčka o nej nevedela.

Jej otec Grover Pickering povedal: "Niekoľkokrát si odhryzla, uvedomila si, že niečo nie je v poriadku, a použila svoj Epipen." Prišla sanitka a hovorila so záchranármi, ale v určitom okamihu na ceste do nemocnice 23-ročná žena utrpela ťažký alergický šok, ktorý viedol k jej smrti.

Epipen je zdravotnícka pomôcka používaná na injekciu odmeranej dávky adrenalínu (adrenalínu). Najčastejšie sa používa na liečbu akútneho alergického šoku.

Teraz jej rodičia bojujú za väčšiu bezpečnosť

Rodina sa podľa CBS po tragickej smrti svojej dcéry rozhodla bojovať za zavedenie zákona Sergio Lopez Food Allergy Awareness Act v Texase. Tento zákon predpokladá, že personál v gastronomických zariadeniach bude musieť absolvovať školenie o bezpečnosti v súvislosti s potravinovými alergénmi. Zákon by sa mal rozšíriť na reštauračný personál v celých USA.

Rodičia Alison tiež plánujú spolupracovať s Texaskou asociáciou reštaurácií na vypracovaní lepších komunikačných pravidiel o zložení jedál v reštauráciách. Grover Pickering sa pre CBS News vyjadril: „Je to tragické a nemalo by sa to nikomu inému stať.“ Jeho manželka Joy Pickeringová dodala: „Vieme, že týmito opatreniami zachránime životy.“