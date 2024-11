Dievčina s viac ako 100 alergiami pobúrila návštevou reštaurácie: Čašník bol zúfalý, tvrdé odkazy ľudí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Alergie nie sú ničím výnimočným a veľa ľudí si musí dávať pozor na to, aké jedlo zje. Zatiaľ čo niektorí sa kvôli alergiám musia vyhýbať niekoľkým alebo len jednému druhu jedla, Jenna Gestetnerová môže zjesť skutočne iba pár potravín. Nedávno sa na TikToku podelila o návštevu reštaurácia, kde sa postarala o poriadny rozruch.

Keď mala Jenna Gestetnerová 18 rokov, lekári jej diagnostikovali syndróm aktivácie žírnych buniek (MCAS), čo je stav, ktorý spôsobuje, že telo uvoľňuje príliš veľa chemikálií. To je dôvod, prečo má viac ako 100 alergií a kvôli vzácnemu stavu nemôže jesť väčšinu potravín. Ako vysvetlila v jednom zo svojich videí na TikToku, kvôli nedostatku látok, ktoré zdravý človek prijíma s jedlom, musí užívať rôzne doplnky výživy. Choroba jej značne obmedzuje výber jedál, ktoré si môže objednať v reštaurácii, keďže môže v podstate konzumovať iba deväť potravín. Nedávno sa na TikToku podelila o interakciu medzi ňou a čašníkom v reštaurácii, ktorú navštívila.

„Keď je v jedálnom lístku len jedna jediná vec, ktorú môžete jesť... Časom som sa musela naučiť, ako najlepšie vysvetliť, čo môžem jesť, aby to ľudia pochopili a neboli žiadne problémy s podávaním jedla,“ napísala v popise videa. V úvode čašníkovi vysvetlila, že má veľa alergií a že jedlo, ktoré chce, musí byť bez húb a citrónovej omáčky. Jenna povedala, že by si dala obyčajnú pražmu, na čo jej čašník vysvetlil, že majú len pražmu jemne obalenú v strúhanke. Keď Jenne navrhol lososa alebo steak, odpovedala, že ani tieto jedlá nemôže konzumovať. Vysvetlila, že toho veľa zjesť nemôže a poprosila čašníka, aby požiadal kuchára, či by jej mohol pripraviť filet bez soli a korenia, pečený na 100-percentnom olivovom oleji, pretože je alergická na iné druhy a zmesi olejov.

Našťastie bola reštaurácia ochotná vyhovieť Jenninej špecifickej požiadavke, ale TikTokerka svojím videom rozdelila divákov na dva tábory. Viacerí upozorňovali, že mala vopred kontaktovať reštauráciu a povedať im o svojich alergiách, aby sa reštaurácia mohla včas pripraviť. „Ako šéfkuchár musím povedať, že by bolo lepšie, keby ste vopred zavolali,“ napísal jeden z komentujúcich. Samozrejme, iní žartovali, že by si priali, aby mohli jesť len jednu vec z jedálneho lístka, pretože rozhodovanie im bežne zaberá príliš veľa času. „Asi by som sa jednoducho najedla doma,“ uviedla iná komentujúca.