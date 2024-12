Obrovská tragédia v talianskom Ríme: Iba 9-ročná Martina zomrela po obyčajných cestovinách!

(Zdroj: Getty Images)

Obed mal byť odmenou za odvahu pri vyšetrení pľúc v nemocnici. Matka vzala dcéru do jednej z miestnych reštaurácií, kde si objednali gnocchi. Už po pol hodine ale dcére došlo náhle zle, informoval taliansky Vanity Fair. Objavili sa u nej prudké kŕče, nevoľnosť, vracanie a problémy s dýchaním. Matka sa jej snažila pomôcť podaním lieku na rozšírenie priedušiek, no márne.

Alergickú reakciu nezmiernili ani lekári, ktorí jej ihneď po príchode podali adrenalín. Aj napriek rýchlemu zásahu a prevozu do neďalekej nemocnice Martinka zomrela na zástavu srdca. Podľa prvých výsledkov vyšetrovania mal byť príčinou smrti anafylaktický šok spôsobený prítomnosťou pšenice. Matka dokonca pred objednaním jedla upozorňovala čašníka, že jej dcéra je alergická a požiadala ich, aby preverili balenie cestovín. „Vždy sme boli veľmi opatrní, nechápem ako k tomu mohlo dôjsť,“ dodala zúfalá matka.

Vyšetrovatelia sa teraz plánujú zamerať na prípravu jedla, prípadne na komunikáciu medzi čašníkom a kuchárom a preveriť, či nedošlo k pochybeniu zo strany reštaurácie. Prípad malej Martiny by mohol poukázať aj na medzery v systéme, ktorý má zákazníkov informovať o možných alergénoch v jedle. Ak by sa preukázalo, že pochybenie bolo na strane reštaurácie, bude to znamenať vážne právne dôsledky. Rodičia malej Martinky sa napriek obrovskej tragédii rozhodli pre šľachetný čin a dali súhlas k odobratiu orgánov, aby zachránili život iným.