Austrália zakročila proti sociálnym sieťam: TikTok varuje pred temnými kútmi internetu

(Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - Spoločnosť TikTok v piatok uviedla, že je "sklamaná" z austrálskeho zákona, ktorý po novom zakáže používanie sociálnych sietí pre osoby mladšie ako 16 rokov. TikTok zároveň varoval, že sa mladí ľudia môžu v dôsledku rozhodnutia vybrať do nebezpečnejších častí internetu, informuje o tom agentúra AFP.

Vláda nepočúvla rady odborníkov, vyhlásil hovorca spoločnosti TikTok a dodal, že je "celkom pravdepodobné, že by zákaz mohol zatlačiť mladých ľudí do temných kútov internetu, kde neexistujú žiadne zásady komunity, bezpečnostné nástroje či ochrana." S týmto tvrdením súhlasil aj Detský fond OSN (UNICEF), ktorý varoval, že zákon nie je odpoveďou na nebezpečenstvá v online priestore. Návrh zákona schválil vo štvrtok Senát austrálskeho parlamentu, a to s podporou vládnych, ale aj väčšiny opozičných poslancov. V stredu ho prijala Snemovňa reprezentantov.

Na základe neho budú sociálne siete ako Facebook, Instagram či X nútené prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany overovania veku svojich užívateľov. Za systémové porušenia by spoločnostiam prevádzkujúcim sociálne siete hrozili pokuty až vo výške 49 miliónov austrálskych dolárov (zhruba 30,2 milióna eur). Na zavedenie týchto opatrení budú mať jeden rok. Austrálska komisia pre ľudské práva sa obáva, že zákon môže poškodiť práva detí na sebavyjadrenie. Prieskum spoločnosti YouGov zverejnený v utorok ale ukázal, že zákaz podporuje 77 percent Austrálčanov.