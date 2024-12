DESIVÉ slová Kulebu: Trump s Ukrajinou RISKUJE, na fronte hrozí KOLAPS bojových línii! Veľká výzva pre Európu

nastupujúci staronový americký prezident Donald Trump, okupované časti Ukrajiny ruskou armádou (Zdroj: SITA/AP/Charlie Neibergall, Getty Images)

Presne a efektívne porazili ruských okupantov. Sláva Ukrajine! (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Bývalý minister zahraničných vecí Ukrajiny Dmytro Kuleba, ktorý v čase spustenia ruskej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine (24. február 2022) pôsobil ešte po boku prezidenta Volodymyra Zelenského, nedáva staronovému nastupujúcemu prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi veľké nádeje na podpis mieru v ukrajinskom konflikte.

ISW's map of potential ATACMS targets



Their range is 300 km pic.twitter.com/gB8wjmDZOo — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) November 17, 2024

Kuleba pre POLITICO sám povedal, že "Putin nemá náladu na podpis mieru, kde získajú obe strany konfliktu". Navyše tu vzniká situácia, kedy "Trump riskuje kolaps ukrajinských línii na fronte" so zastavením amerických dodávok zbranípre Ukrajinu.

Veľký rozdiel na stranách konfliktu

Podľa bývalého šéfa ukrajinskej diplomacie je tu badať obrovský rozdiel, ktorý nastal na obidvoch bojujúcich stranách od začiatku konfliktu. Zatiaľ čo Rusi získali spojenca v Severnej Kórei, ktorá už poskytla Moskve svoje jednotky, na strane Západu čakajú Nemecko predčasné voľby a spojenci Ukrajiny nevedia nájsť konsenzus v dodávke zbraní.

⚡🇷🇺🇰🇵 North Korean soldiers getting equipped with Russian equipment in the far East of Russia. pic.twitter.com/IvbWsuG0dU — King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) October 18, 2024

Aj z tohto dôvodu sa Rusko podľa Kulebu neponáhľa. "Putin stále verí, že je len krôčik od víťazstva, za ktoré považuje totálnu porážku Ukrajiny. Navyše po naplnení tohto cieľa celému svetu ukáže, že Západ je slabý, keď nie je schopný brániť svoje záujmy," dodal.

Možný návrh USA

Exminister zahraničných vecí nevie pochopiť, ako môže prezident Zelenskyj podpísať dohodu, kde formálne uzná anexiu Krymu či oblasti na východe Ukrajiny v prospech Ruskej federácie a zároveň vyhlasuje, že hľadá diplomatické riešenia. Tento scenár je reálny aj podľa nového budúceho viceprezidenta USA JD Vancea.

"Akákoľvek dohoda by pravdepodobne zahŕňala súhlas s tým, že Rusko by si malo ponechať 20 percent alebo časť Ukrajiny, ktorú teraz okupuje," vyjadril sa JD Vance na jednom z mítingov predvolebnej kampane.

JD Vance (Zdroj: SITA/AP Photo/Carlos Osorio)

Pokiaľ by sa Zelenskyj vzdal spomínaného územia aj členstva Ukrajiny v NATO, podľa Kulebu by to bol jeho koniec v prezidentskom kresle. Kuleba sa vyjadril, že očakáva eskaláciu konfliktu, ale nemyslí si, že sa to vymkne spod kontroly. Kyjev navyše nemá voľnú ruku na použitie rakiet dlhého doletu, ktoré mu poskytol Západ. Môže ich použiť len na ochranu svojej vlasti, prípadne obsadeného územia pri Kursku.

"Najväčšou neznámou je pripravenosť Európy. Naskytujú sa tu dve možnosti. Buď budú krajiny v EÚ vyčkávať a nasledovať Trumpa, alebo akceptujú skutočnosť väčšej zodpovednosti," povedal Kuleba s tým, že na Západe ešte nepochopili možné dôsledky vojny. Ukrajina aj Rusko majú podľa neho jasne stanovené ciele, zatiaľ čo "Západ nevie, za čo bojuje".