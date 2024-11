Pochmúrne vyhliadky Trumpa: Expert to povedal naplno: Republikánovi hrozí pád

Novozvolený prezident USA Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP/Brandon Bell/Pool )

Ak by ste sa opýtali Donalda Trumpa, akými slovami by opísal svoje víťazstvo v amerických voľbách, s najväčšou pravdepodobnosťou by ste dostali odpovede ako „triumfálny“, „pozoruhodný“, „historický“ alebo „výnimočný“. Ak sa však spýtate analytika Hayesa Browna, odpoveď je úplne opačná. Pretože podľa Browna americké voľby pre Donalda Trumpa „nedopadli dobre“.

Bývalý americký prezident Donald Trump si bol zahrať svoj obľúbený golf (Zdroj: Profimedia)

V novom článku pre „MSNBC News“ Hayes Brown napísal, že o zdrvujúcom víťazstve nemôže byť ani reči. Skôr ide o to, že víťazstvo Donalda Trumpa z hľadiska hlasov bolo jedno z najmenších v histórii moderných volieb.

Analytik predpovedá pád Donalda Trumpa

Kým súčasný americký prezident Joe Biden pred štyrmi rokmi získal 4,5 percenta hlasov, Donald Trump má podľa aktuálneho sčítania len 1,6 percenta. Analytik z toho vyvodzuje, že Donald Trump „nezískal väčšinu hlasov v krajine“. Namiesto toho väčšina dostupných údajov naznačuje, že Donald Trump zvíťazil preto, že tento rok veľa ľudí zostalo doma a nešlo voliť. Brown však neočakáva žiadny obrat, pokiaľ ide o Donalda Trumpa ako osobu.

Trumpovi hrozí po víťazstve v amerických voľbách „kruté prebudenie“

Čo to však znamená pre funkčné obdobie Donalda Trumpa? Analytik sa domnieva, že republikánovi hrozí "kruté prebudenie" a predpovedá skutočnému pádu prezidenta USA. Pretože, hovorí Brown, "dokonca aj prezidenti, ktorí nastúpili do úradu s oveľa väčším mandátom, rýchlo stratili popularitu, pretože voliči sa obrátili proti ich agende."

Občania USA odmietajú agendu Donalda Trumpa

Túto skúsenosť mali napríklad aj americkí prezidenti George W. Bush či Barack Obama. Bush, pretože sa pokúsil sprivatizovať sociálne zabezpečenie a Obama, pretože spustil svoju kontroverznú reformu zdravotníctva. Trumpovi tiež môže hroziť tento osud. Americký inštitút pre prieskum verejnej mienky Pew Research nedávno zistil, že takmer 53 percent voličov je otvorených Trumpovej agende. Väčšina však jeho myšlienky dokonca odmieta.