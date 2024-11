Britský občan priznal vinu! Vykonal útok na nehnuteľnosť v Londýne, je spojená s Ukrajinou

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Jake Reeves je obvinený z podpaľačstva s priťažujúcimi okolnosťami, ku ktorému došlo v marci v priestoroch patriacich istému "pánovi X" v priemyselnom areáli na východe Londýna. Úrady ho vinia aj zo získania materiálnej výhody od cudzej spravodajskej služby, čo je v rozpore s novým britským zákonom o národnej bezpečnosti (NSA).

K týmto dvom obvineniam sa priznal, no odmietol ďalšie obvinenie z účasti na príprave činu, ktorý ohrozoval život človeka alebo vytvára vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť verejnosti. Prokurátori už avizovali, že za to ho stíhať nebudú. K podpalačskému útoku sa v októbri priznal aj ďalší muž – 20-ročný Dylan Earl. Incident sa odohral v rovnakých priestoroch vo východnom Londýne ako v prípade Reevesa. Úmyslom Earla bolo podľa Reuters zničiť budovu bez ohľadu na ohrozenie života osôb.

Britská kráľovská prokurátora v apríli, keď boli obaja muži obvinení, vo svojom vyhlásení uviedla, že Earl konal v prospech Ruska. Prokurátor Duncan Penny neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o prípade proti Reevesovi. Traja ďalší muži v októbri obvinenie z podpaľačstva s priťažujúcimi okolnosťami popreli. Ďalší podozrivý sa zatiaľ k rovnakému činu nepriznal. Posledný siedmy muž zase odmieta obvinenie, že vedel o teroristických činoch, ale tieto informácie neoznámil polícii. Súdny proces v súvislosti s týmito nevyriešenými prípadmi sa má konať v júni budúceho roka. Earl a Reeves budú po tomto procese odsúdení.