Francúzsko neznepokojuje nová jadrová doktrína Ruska, uviedol Barrot: Ide o rétoriku

Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. (Zdroj: TASR/AP/Bilal Hussein)

Aktualizovaná ruská doktrína jadrového odstrašovania rozširuje zoznam dôvodov pre použitie jadrových zbraní Ruskom. Moskva by k takémuto kroku okrem iného mohla pristúpiť v prípade rozsiahleho útoku nepriateľských lietadiel, rakiet či dronov na ruské územie, narušení ruského vzdušného priestoru alebo útoku na spojenecké Bielorusko.

archívne video

Brífing: Návšteva francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona u prezidentky Zuzany Čaputovej (Zdroj: Topky.sk/ Maarty)

Rozhodnutie Moskvy pozmeniť jadrovú doktrínu prišlo iba dva dni po medializácii informácií, že dosluhujúci americký prezident Joe Biden údajne povolil Ukrajine použiť americké rakety dlhého doletu na vojenské ciele v ruskom vnútrozemí.

Paríž umožní Ukrajine použiť francúzske strely

Francúzsky prezident Emmanuel Macron už v máji naznačil, že Paríž je otvorený návrhu umožniť Ukrajine použiť francúzske strely pri úderoch na území Ruska, pripomenul Barrot ešte v pondelok.

"Otvorene sme povedali, že to je možnosť, ktorú by sme zvážili, ak by to umožnilo zasiahnuť ciele z miest, kde Rusko v súčasnosti agresívne útočí na ukrajinské územie. Takže na druhej strane nič nové," povedal šéf francúzskej diplomacie Barrot v novinárom v Bruseli.

Sám Macron na okraj summitu skupiny G20 v Brazílii povedal, že Biden učinil "dobré rozhodnutie", keď Ukrajine povolil útočiť americkými balistickými strelami ATACMS. Ukrajina ich použila v utorok - v 1000. deň invázie ruských síl na svoje územie.

Francúzsky denník Le Figaro s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že po USA sa rozhodli k tomuto kroku pristúpiť aj Francúzsko a Británia, ktoré dodali Kyjevu strely s plochou dráhou letu Storm Shadow/SCALP.