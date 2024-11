Toto sa Zelenskému nebude páčiť: Erdogan má vlastný plán pre Ukrajinu! TAKTO chce ukončiť vojnu

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhuje pozastaviť možnosť členstva Ukrajiny v NATO. (Zdroj: SITA/AP Photo/Stephanie Scarbrough)

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan navrhuje, aby boli diskusie o vstupe Ukrajiny do NATO prerušené najmenej na desať rokov. Okrem toho majú byť vo východnom regióne Donbasu rozmiestnené medzinárodné jednotky, aby tam zabezpečili demilitarizovanú zónu.

archívne video

Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou stále pokračuje (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Nový plán z Turecka

„Bloomberg“ uvádza, že Turecko navrhuje poskytnúť Ukrajine vojenskú podporu ako kompenzáciu za nevstúpenie do NATO. „Bude ťažké presvedčiť Ukrajinu,“ uznávajú tureckí predstavitelia, ale je to najrealistickejší prístup k dosiahnutiu stabilného prímeria. Erdoğgan dúfa, že presvedčí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby viedol mierové rokovania v Istanbule.

Erdoğan plánuje predstaviť svoj mierový návrh na aktuálnom summite G20. „Bloomberg“ uvádza, že to okrem iného zahŕňa zmrazenie súčasnej frontovej línie a pokračovanie v zásobovaní Ukrajiny zbraňami.

Summit G20 bez Zelenského a Putina

Summit G20 sa koná bez účasti ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože Brazília podlieha Rímskemu štatútu Medzinárodného trestného súdu, ktorý minulý rok vydal na Putina zatykač. Prítomný nebude ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj zdôraznil 16. novembra, že Ukrajina musí urobiť všetko pre to, aby vojnu ukončila do roku 2025 diplomatickými prostriedkami. Podľa „Kyiv Independent“ boli tieto vyjadrenia vnímané aj ako reakcia na rozhovor nemeckého kancelára Olafa Scholza s Putinom, v ktorom Scholz požadoval stiahnutie ruských vojsk z Ukrajiny a naliehal na rokovania.