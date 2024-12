Turecko rebelom v Sýrii nedalo povolenie ani podporu na ofenzívu

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

ANKARA - Turecko nedalo povolenie ani neposkytlo žiadnu podporu povstalcom, ktorí na severozápade Sýrie minulý týždeň spustili ofenzívu proti vládnym silám. Agentúre Reuters to v pondelok uviedol nemenovaný turecký predstaviteľ.

"Prirodzene, pozorne sledujeme vývoj v Sýrii, ktorý sa v určitých hľadiskách priamo týka našej národnej bezpečnosti. Pokiaľ však ide o operáciu, ktorá prebieha na severozápade Sýrie, nič také ako povolenie (na útok) alebo podpora (povstalcov) zo strany našej krajiny neexistuje," uviedol predstaviteľ. Povstalecké džihádistické hnutie Hajat Tahrír aš-Šám (HTS - Organizácia pre oslobodenia Levanty), ktorého sily minulý týždeň dobyli druhé najväčšie sýrske mesto Aleppo a dosiahli najvýznamnejší postup za uplynulé roky, podľa tureckého predstaviteľa od Ankary nedostali žiadne príkazy ani nariadenia ako postupovať.

Turecko považuje HTS za teroristickú organizáciu. Podporuje však ďalšiu povstaleckú skupinu Sýrska národná armáda, ktorá pri ofenzíve spolupracuje s HTS. Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan v pondelok vyhlásil, že vývoj v Sýrii ukazuje potrebu kompromisu medzi sýrskou vládou a opozíciou. Turecko je podľa Fidana v prípade potreby pripravené prispieť k takémuto dialógu. Šéf tureckej diplomacie súčasne potvrdil, že jeho krajina naďalej podporuje územnú celistvosť Sýrie.

Erdogan dúfa v ukončenie nestability v Sýrii po 13 rokoch

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval na ukončenie nestability v Sýrii a na dohodu o zastavení občianskej vojny. Informuje agentúra AFP. "Naším najväčším prianím je, aby sa zachovala územná celistvosť a národná jednota Sýrie, a aby sa 13 rokov trvajúca nestabilita skončila konsenzom v súlade s legitímnymi požiadavkami sýrskeho ľudu," povedal turecký líder. "Už dlho upozorňujeme na možnosť, že špirála násilia na Blízkom východe môže zasiahnuť Sýriu. Nedávne udalosti potvrdili, že Turecko malo pravdu," dodal Erdogan. Turecký prezident povedal, že jeho krajina pozorne sleduje udalosti "v súvislosti s vlastnými prioritami národnej bezpečnosti" a podnikne potrebné kroky, "aby zabránilo akémukoľvek konaniu, ktoré by ich mohlo poškodiť".

Sýrski povstalci spustili ofenzívu proti vládnej armáde na severozápade krajiny 27. novembra. Režim prezidenta Bašára Asada v nedeľu podľa pozorovateľov stratil kontrolu nad druhým najväčším sýrskym mestom Aleppo. Turecko má so Sýriou spoločnú hranicu a od roku 2016 jeho sily a ich spojenci kontrolujú územie na severe Sýrie. Ich cieľom je spacifikovať kurdských bojovníkov, ktorých obviňujú z útokov v Turecku. V Sýrii v roku 2011 vypukla občianska vojna, v dôsledku ktorej do Turecka utieklo približne 3,2 milióna Sýrčanov. Po začiatku vojny boli prerušené diplomatické vzťahy medzi Ankarou a Damaskom. Erdogan sa však od novembra 2022 usiluje o zblíženie so sýrskym prezidentom Asadom.