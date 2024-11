AfD môže nemeckému kancelárovi vysloviť dôveru, aby sťažila cestu k novým voľbám

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

BERLÍN - Parlamentný klub vládnej sociálnej demokracie (SPD) v Bundestagu musí byť pripravený, ak sa parlamentný klub populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) rozhodne strategicky hlasovať v prospech kancelára Olafa Scholza (SPD). V rozhovore pre sobotné vydanie denníka Handelsblatt to povedal poslanec Axel Schäfer (SPD).

"Ak existuje nebezpečenstvo, že AfD bude hlasovať v prospech kancelára, aby sa hlasovanie o dôvere nepodarilo, podnikneme kroky," povedal Schäfer. "Možnosťou by potom mohlo byť, že naši poslanci sa zdržia hlasovania," povedal.

nemecký kancelár Olaf Scholz (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Bundestag má o vyslovení dôvery hlasovať 16. decembra. kancelár Olaf Scholz to navrhol po rozpade svoje vládnej koalície (SPD, Zelení a liberálna FDP) v očakávaní, že nezíska dôveru väčšiny poslancov. V nádväznosti na to spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier môže Bundestag rozpustiť a pripraviť pôdu pre vypísanie nových volieb. Na základe predbežnej dohody hlavných politických strán v Nemecku by sa mohli konať 23. februára.

Podľa súčasného zloženia vládnej koalície by mali Scholzovi vysloviť dôveru parlamentné skupiny SPD a Zelení. Ak by však za kancelára hlasovala aj AfD, získal by proti vlastnej vôli parlamentnú väčšinu a predčasné voľby sa nebudú môcť vypísať.