Scholz na stretnutí so Si Ťin-pchingom: Nikto by sa nemal báť svojho suseda

Olaf Scholz (Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber, File)

"Nikto by sa nemal báť svojho suseda. To je ústredný princíp mieru vo svete, za ktorý sa veľmi intenzívne zasadzujeme," povedal Scholz po stretnutí popri summite skupiny G20 v brazílskom Riu de Janeiro. Takéto vyjadrenie by podľa DPA mohlo byť chápané aj ako odkaz na Taiwan, ktorý pociťuje značnú hrozbu zo strany susednej Číny.

Si Ťin-pching varoval, že globálny rozvoj sa nachádza na kritickej križovatke a že vznikajú konflikty a rozpory. Zaistenie bezpečnosti a mieru je podľa neho skúškou, ktorej musia čeliť všetky krajiny. Čína je pripravená spolupracovať s Nemeckom na upevňovaní komplexného strategického partnerstva medzi oboma krajinami, doplnil.

Scholz pred schôdzkou avizoval, že chce s čínskym lídrom hovoriť o dodávkach zbraní Rusku. "Témou mojich rozhovoroch je vždy varovať všetkých pred tým, aby Rusku dodávali smrtiace zbrane. Preto to aj v budúcnosti bude ústredná téma," odpovedal na otázku, či na rokovaní spomenie aj údajné dodávky čínskych dronov Moskve.